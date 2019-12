Kicillof sella Gabinete y cede diputados

Con la cámara legislativa nacional al servicio de la expresidente y de Sergio Massa, el cuerpo legislativo local también queda a merced de la muñeca del esqueleto kirchnerista. De ahí la elección de Federico Otermín al frente de la Cámara baja. El delfín del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, es una de las primeras y más marcadas devoluciones que exhibió Kicillof para con la liga de intendentes de la provincia. Y allí mucho tuvo que ver la intervención de Máximo.

El kirchnerismo sabe que para gobernar Buenos Aires en paz debe lidiar de la mejor manera posible con los intendentes, quienes fueron grandes gestores de la victoria provincial desde el armado territorial. Claro que, en caso de quedarse con la vicepresidencia del cuerpo, algo que la futura oposición reclama desde un lugar de “nobleza obliga” (por tomar esa misma decisión a la inversa en 2015), Kicillof apuesta a un hombre de confianza propia y de todos los jefes municipales: Carlos Moreno. Al igual que Teresa García, la senadora que asoma como futura ministra de Gobierno, el Cuto tiene llegada a la mayoría. Y es uno de los interlocutores más válidos entre el futuro gobernador y los jefes comunales.

El reclamo de los intendentes es firme, pero no belicoso. No se conforman con la Cámara baja. Quieren tener representación en el Gabinete, pero saben que no todos serán atendidos. Y ahí recae algo del conflicto. A quién sí y a quién no. El nombre de Otermín logró la unanimidad. ¿Pero qué pasa con el resto de los espacios? “Hablamos mucho. Y todos los intendentes coincidimos en lo mismo. Es natural que cada uno busque algo a su favor. Pero también somos conscientes de que no todos vamos a tener a alguien de nuestra confianza en los puestos más requeridos. Son charlas informales que suceden con cualquier cambio de gobierno y que no generan ningún tipo de resquemor. Todos coincidimos en que Axel era la mejor opción. Y hoy estamos contentos con su llegada. Verónica (Magario) también juega a nuestro favor y sabe de la importancia que tiene la representatividad”, dice un jefe comunal de larga experiencia con el fin de bajar el tenor de una negociación clave.

Pese a que ya hay nombres fijos, Kicillof dilata hasta último momento la oficialización de su Gabinete. El borrador está casi definido. Augusto Costa (superministro de Producción), Carlos Bianco (Jefatura de Gabinete), Pablo López (Economía), Daniel Gollán (Salud) y Fernanda Raverta (Desarrollo Social) son los nombres fijos para los cargos más importantes. Sergio Berni, la opción más firme para Seguridad.

Hoy, en tanto, se oficializará -con la designación de las autoridades parlamentarias- el nombre de quién será gobernador por un día por la asunción dilatada de Kicillof. Ayer circuló con fuerza el nombre de Teresa García (antes, el de Alfredo Fisher, senador por Laprida). El elegido será la versión provincial de Federico Pinedo, el senador que en 2015, tras la salida de Cristina Fernández, se convirtió en Presidente por un día.