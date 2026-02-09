La Autoridad del Agua aprobó el Mapa de Peligrosidad Hídrica de la cuenca del Arroyo del Gato

La resolución fue publicada este lunes en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires y establece áreas de riesgo por inundación, restricciones al uso del suelo y obligaciones para el municipio de La Plata.

La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) aprobó el Mapa de Peligrosidad Hídrica de la Cuenca del Arroyo del Gato , una herramienta oficial que delimita zonas con distintos niveles de riesgo por inundación y que deberá ser incorporada a la planificación territorial del municipio de La Plata .

La medida fue formalizada mediante la Resolución 1954 , publicada este lunes en el Boletín Oficial del distrito y, según se detalla en la norma, el mapa identifica áreas de peligrosidad hídrica en función de distintos escenarios de inundación -con recurrencias de 10, 25, 50, 100 y 200 años- y constituye una base técnica para la planificación urbana , la gestión del riesgo hídrico y la toma de decisiones sobre el uso del suelo .

La resolución también aprueba la Memoria Técnica y Metodológica utilizada para la elaboración del mapa, que fue desarrollada por la Dirección de Planeamiento Hídrico a partir de estudios hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos, con datos actualizados de topografía, uso del suelo, regímenes de precipitación y escurrimiento, e incorporando proyecciones de escenarios de cambio climático .

Entre los puntos centrales, la Autoridad del Agua dejó establecido que en las áreas delimitadas como peligrosas no se permitirá la creación de obstáculos , como obras o plantaciones, sin autorización previa del organismo, ni se podrá otorgar la factibilidad hidráulica para construir , conforme al artículo 6° del Código de Aguas.

Asimismo, la norma dispone que el municipio de La Plata deberá incorporar la información del mapa en sus Códigos de Ordenamiento Territorial y de Edificación , fijando las restricciones al uso del suelo y a las construcciones que correspondan según cada nivel de riesgo.

Por último, se instruyó a la Dirección Provincial de Planes Hídricos, Monitoreo y Alerta a publicar el mapa en el geoportal oficial de la Autoridad del Agua y a brindar asistencia técnica a los municipios para su correcta interpretación e implementación.

La resolución fue firmada por las autoridades del Directorio de la Autoridad del Agua, encabezadas por su presidente Damián Matías Costamagna, y comunicada a distintos ministerios provinciales, organismos técnicos y municipios alcanzados.

Qué es el Arroyo del Gato

El Arroyo del Gato es un curso de agua de la provincia de Buenos Aires que forma parte de la cuenca del Río Santiago, tributario del Río de la Plata, y atraviesa desde el oeste al este diversos sectores del Gran La Plata, incluyendo barrios densamente poblados. Es considerado uno de los principales arroyos de la región norte de la ciudad y su cuenca concentra a cientos de miles de habitantes, lo que lo convierte en un elemento crítico del sistema de drenaje urbano.

Su importancia se remarca al recordar la inundación extraordinaria del 2 y 3 de abril de 2013: un evento de lluvia extrema -con precipitaciones acumuladas cercanas a 400 mm en pocas horas- que excedió la capacidad de desagüe de los arroyos de la ciudad e inundó más de 2.100 hectáreas en la cuenca del Arroyo del Gato, entre otras zonas, con graves consecuencias humanas y materiales. Este episodio histórico llevó a múltiples estudios técnicos y a revaluar la necesidad de obras de saneamiento e infraestructura para la reducción del riesgo de inundaciones en el área.

Antecedentes de obra en la cuenca del Arroyo El Gato

La aprobación del Mapa de Peligrosidad Hídrica se inscribe en una serie de intervenciones hidráulicas que la Provincia y el Municipio vienen desarrollando en la cuenca del Arroyo El Gato. En septiembre del año pasado, el intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, supervisaron el avance de la obra del nuevo puente sobre la avenida 520, en Tolosa, que permitirá duplicar la capacidad de drenaje del curso de agua y mejorar uno de los accesos estratégicos a la capital bonaerense.

Julio Alak y Gabriel Katopodis en el Arroyo del Gato Julio Alak y Gabriel Katopodis durante la visita a las obras.

Durante la recorrida, Alak señaló que el ensanche “va a permitir que drenen mejor las aguas que vienen hacia 1 desde San Carlos, Los Hornos, Olmos y desde toda la zona oeste de la ciudad de la cuenca del Arroyo El Gato”, y remarcó que, una vez finalizada la obra, se evitarán anegamientos en barrios que concentran cerca de 250 mil habitantes.

Por su parte, Katopodis destacó la importancia de planificar infraestructura sostenible y resiliente, en línea con la política de obra pública impulsada por el gobernador Axel Kicillof, y subrayó el impacto de estas intervenciones en la mejora de la calidad de vida y la generación de empleo.

La obra se desarrolla a lo largo de 64 metros, divididos en cinco tramos, con tres carriles por mano, veredas peatonales y una adecuación integral de la sección hidráulica bajo la avenida. Está a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica, y forma parte del plan de saneamiento de la cuenca del Arroyo El Gato.

Obras en el Arroyo del Gato, en La Plata

La avenida 520 es un corredor clave del Gran La Plata, ya que conecta la Ruta Provincial 2 y la Ruta Provincial 36 con la ciudad, el polo petroquímico de Ensenada y el puerto de La Plata, por donde circulan a diario unos 36 mil vehículos. En ese marco, también se sumaron obras viales y de urbanización impulsadas por AUBASA, el Municipio de La Plata, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y el OPISU.