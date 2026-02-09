Los polémicos posteos con doble sentido de Huracán contra San Lorenzo que encendieron las redes sociales

La cuenta oficial del “Globo” publicó una serie de imágenes con mensajes encriptados y “chicanas” pesadas hacia su clásico rival. Referencias a la Villa 1-11-14 y al supermercado en su cuenta oficial.

El clásico entre Huracán y San Lorenzo se jugó también en las redes sociales, pero esta vez la cuenta oficial del club de Parque Patricios quedó en el centro de la tormenta por una serie de posteos que oscilaron entre la picardía del folklore y la ofensa directa , generando un fuerte debate entre los usuarios.

La estrategia de comunicación digital del "Globo" apeló a referencias históricas y geográficas que suelen utilizarse como insultos entre las hinchadas, lo que sorprendió al venir de un canal institucional.

El posteo que más controversia generó fue una fotografía del vestuario local. La imagen, acompañada por la leyenda "Vestuario listo" , mostraba tres camisetas colgadas en un orden específico y con una iluminación cenital dramática: la número 1 (Galíndez), la 11 ( E. Ramírez ) y la 14 (Martínez).

La secuencia "1-11-14" es una referencia directa al Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (ex Villa 1-11-14) , el asentamiento popular ubicado frente al estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro) de San Lorenzo . Esta alusión es utilizada habitualmente de forma despectiva para estigmatizar la ubicación de la cancha del "Ciclón".

En otra publicación, el club subió una foto de su nuevo refuerzo, Jordy Caicedo , posando dentro de una sucursal de Carrefour con un changuito lleno de pelotas de fútbol. "Salió de compras el Jordi" , rezaba el texto.

image

Esta imagen toca la fibra más sensible del hincha de San Lorenzo: hace referencia a la pérdida del Viejo Gasómetro de Avenida La Plata, terreno que fue expropiado durante la dictadura militar y donde posteriormente se instaló el hipermercado de esa cadena francesa.

Finalmente, la cuenta oficial apeló a un humor más burdo para celebrar al jugador, utilizando un emoji de una berenjena y el texto "Jordy, el niño polla", en una alusión de doble sentido al nombre del futbolista y a un conocido actor de cine para adultos.

image

La seguidilla de tuits desató la furia de los hinchas de San Lorenzo y abrió el debate sobre los límites de las cuentas oficiales de los clubes: ¿es parte del color del fútbol argentino o una incitación a la violencia institucional?