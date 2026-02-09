El oro supera los u$s5.000 y el petróleo se estabiliza: qué anticipan los mercados sobre tasas, dólar y energía

El metal precioso marca un nuevo récord histórico impulsado por la debilidad del dólar y expectativas de recorte de tasas en Estados Unido. Mientras el crudo encuentra estabilidad tras señales geopolíticas mixtas.

Los inversores esperan nuevos datos económicos en Estados Unidos

El mercado global de commodities atraviesa un momento de fuerte volatilidad y redefinición de tendencias. El oro superó por primera vez los u$s5.000 por onza, consolidando su rol como activo refugio en un contexto de debilidad del dólar y expectativas de recortes en las tasas de interés de Estados Unidos. En paralelo, el petróleo se mantuvo estable, sostenido por señales contradictorias entre el alivio de tensiones con Irán y el posible impacto de nuevas restricciones sobre el crudo ruso.

El comportamiento de estos activos clave refleja un cambio en la percepción de riesgo global y anticipa posibles impactos sobre las economías emergentes, incluida la Argentina.

El oro al contado subía un 1,1% y se ubicaba en u$s5.012,53 por onza este lunes, tras haber escalado un 4% el viernes. En paralelo, los futuros del metal en Estados Unidos avanzaban hasta u$s5.033,70 por onza.

La suba está directamente vinculada a la caída del dólar estadounidense , que retrocedía un 0,3%, lo que abarata el precio del oro para los inversores que operan en otras monedas.

Este fenómeno refuerza una tendencia estructural: el oro vuelve a posicionarse como activo refugio frente a la incertidumbre financiera y monetaria.

“La demanda crece en un contexto de menor interés por el dólar como refugio seguro”, explicó Rania Gule, analista senior de XS.com, quien destacó que el metal precioso recupera su rol histórico como activo soberano neutral.

Además, el contexto monetario juega un papel clave. Los inversores esperan nuevos datos económicos en Estados Unidos, incluyendo:

El informe de empleo

El índice de inflación

Las solicitudes de subsidio por desempleo

Estos indicadores serán determinantes para definir la política de la Reserva Federal.

Actualmente, el mercado anticipa al menos dos recortes de tasas de interés en 2026.

Las tasas más bajas benefician al oro porque reducen el costo de oportunidad de invertir en activos que no pagan rendimiento, como este metal.

China acelera la acumulación de reservas en oro

Otro factor clave detrás del rally es la creciente demanda de los bancos centrales, especialmente China.

El Banco Popular de China extendió en enero su racha de compras de oro por decimoquinto mes consecutivo, una señal clara de diversificación de reservas y menor dependencia del dólar.

Este proceso forma parte de una tendencia más amplia de desdolarización parcial del sistema financiero global, impulsada por tensiones geopolíticas y cambios en el equilibrio económico internacional.

La plata también sube, mientras el platino y el paladio caen

El movimiento alcista no se limita al oro. La plata subía un 4,3% hasta los u$s81,32 por onza, luego de haber alcanzado recientemente un récord histórico de u$s121,64.

En contraste:

El platino caía un 2,12% a u$s2.064,18

El paladio retrocedía un 1,72% a u$s1.702

Este comportamiento refleja un mercado selectivo, donde los inversores priorizan activos de máxima liquidez y menor riesgo.

El petróleo se estabiliza tras señales mixtas desde Medio Oriente

En el mercado energético, el petróleo operaba con relativa estabilidad.

El crudo Brent subía un 0,3% a u$s68,22 por barril, mientras que el WTI estadounidense avanzaba un 0,3% hasta los u$s63,73.

La estabilización se produce luego de que Estados Unidos e Irán acordaran continuar sus conversaciones indirectas, reduciendo el riesgo inmediato de una escalada militar.

Este factor es clave porque aproximadamente el 20% del petróleo mundial circula por el estrecho de Ormuz, una zona altamente sensible a conflictos.

Sin embargo, el riesgo geopolítico sigue presente. Irán advirtió que podría atacar bases estadounidenses en caso de una ofensiva, lo que mantiene una prima de riesgo en el mercado.

La decisión de India y las sanciones a Rusia sostienen el precio del crudo

Otro factor que sostiene el petróleo es el posible cambio en la estrategia energética de India.

Las refinerías del país asiático están evitando comprar crudo ruso, lo que podría reducir la oferta disponible en el mercado global.

Esto se suma a los esfuerzos de Europa y Estados Unidos para limitar los ingresos petroleros de Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania.

Si India deja de comprar petróleo ruso de forma sostenida, el impacto podría ser alcista para los precios internacionales.

Impacto potencial en la Argentina: reservas, inflación y energía

El fuerte aumento del oro y la estabilidad del petróleo tienen implicancias directas para la economía argentina.

En el caso del oro:

Fortalece el valor de las reservas internacionales del Banco Central

Mejora el respaldo financiero del país

Refuerza el atractivo de activos vinculados al metal

En el caso del petróleo:

Impacta en el costo de importación de energía

Influye sobre la balanza comercial

Afecta el precio de los combustibles

Además, los movimientos en las tasas de interés de Estados Unidos influyen directamente en el costo del financiamiento global, una variable clave para países emergentes como la Argentina.

Un cambio de escenario financiero global

El salto del oro por encima de los u$s5.000 confirma un cambio estructural en el sistema financiero internacional.

Los inversores buscan protección frente a:

La debilidad del dólar

La incertidumbre geopolítica

La transición en la política monetaria global

Al mismo tiempo, el mercado energético sigue condicionado por factores políticos, estratégicos y comerciales.

El comportamiento de estos activos será clave para anticipar el rumbo de la economía mundial en los próximos meses.