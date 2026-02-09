El Ministerio Público de la Defensa modificó quién autoriza las licencias de defensores en la Ciudad de Buenos Aires + Seguir en









A través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Defensoría General de la Nación redefinió la autoridad delegada para otorgar licencias ordinarias, extraordinarias y compensatorias dentro del organismo.

De acuerdo con los considerandos de la norma, la decisión se adopta “por razones funcionales y de mejor prestación del servicio”.

La Defensoría General de la Nación, dependiente del Ministerio Público de la Defensa, dispuso cambios en el régimen de otorgamiento de licencias para los defensores públicos con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según se desprende de la Resolución 73/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida suspende la delegación vigente que habilitaba al Defensor General Adjunto a conceder licencias ordinarias y extraordinarias de hasta 31 días, así como licencias compensatorias, y transfiere esa facultad al Secretario General a cargo de la Secretaría General de Superintendencia y Recursos Humanos de la Defensoría General de la Nación.

La resolución establece excepciones: las licencias correspondientes a los Defensores Públicos de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo, así como a los Defensores Públicos Curadores y Tutores, continuarán siendo otorgadas por el Defensor Público de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo.

Además, el texto oficial modifica el artículo 107 del régimen jurídico del organismo y detalla que el Secretario General de Superintendencia y Recursos Humanos también será la autoridad delegada para autorizar licencias de defensores públicos del interior del país, secretarios letrados, funcionarios y empleados de distintas áreas de la Defensoría General de la Nación, así como las licencias extraordinarias que superen los 31 días, con excepciones puntuales.

La resolución lleva la firma del Defensor General de la Nación interino, Julián Horacio Langevin, y ordena su notificación a todas las defensorías y dependencias del organismo, además de su publicación en la web institucional y en el Boletín Oficial de la República Argentina.