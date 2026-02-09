Oficializan la salida de Marco Lavagna y la designación de Pedro Lines al frente del INDEC + Seguir en









La decisión quedó formalizada este lunes en el Boletín Oficial mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Pedro Ignacio Lines asumirá como director del INDEC, organismo dependiente del Ministerio de Economía, tras la renuncia de Marco Lavagna.

El economista santiagueño Pedro Lines queda al frente del organismo de estadísticas.

El Gobierno nacional oficializó este lunes la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la designación de Pedro Ignacio Lines como su reemplazante, según lo dispuesto en el Decreto 91/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, aceptó la dimisión de Lavagna a partir del 2 de febrero de 2026 y agradeció los servicios prestados durante su gestión al frente del organismo estadístico, que funciona como ente desconcentrado en la órbita del Ministerio de Economía.

En el mismo decreto, el Poder Ejecutivo designó a Pedro Ignacio Lines, licenciado en Economía, como nuevo director del INDEC, con vigencia desde el 4 de febrero.

Un perfil técnico con trayectoria en el organismo Lines no es un nombre nuevo dentro del instituto. Economista formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con una maestría en Economía por CEMA, se desempeñaba hasta ahora como director técnico del INDEC y cuenta con una extensa trayectoria en el organismo.

A lo largo de su carrera, ocupó la Dirección de Cuentas Nacionales en distintos períodos (1996-2004, 2007-2010 y desde 2016 hasta la actualidad) y participó en el diseño y la elaboración de indicadores económicos y sociales clave. Desde su rol técnico, fue responsable de coordinar el Programa Estadístico Anual y de supervisar los procesos vinculados a censos y encuestas oficiales.

Además, integra el Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas, que brinda apoyo técnico al sistema internacional de cuentas nacionales. Desde el Gobierno destacaron que su nombramiento “asegura la continuidad institucional de las operaciones estadísticas vigentes y del calendario anual de difusión anticipada”. El trasfondo de la salida de Lavagna La renuncia de Marco Lavagna se produjo en medio del debate interno por la implementación de una nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según explicó el ministro Luis Caputo, el exdirector impulsaba una aplicación inmediata del nuevo índice, mientras que el Ejecutivo considera que el cambio debe realizarse una vez consolidado el proceso de desinflación. marcos lavagna Marco Lavagna presentó su renuncia al organismo hace una semana. Lavagna había asumido la conducción del INDEC durante la gestión de Alberto Fernández y fue ratificado tras el cambio de gobierno, con el objetivo de sostener un perfil técnico y dar señales de continuidad en el organismo estadístico. Sin embargo, su salida reabrió la discusión sobre los tiempos y condiciones para avanzar con la actualización del IPC, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018. Por el momento, el decreto no introduce modificaciones adicionales en la estructura del organismo, y desde el Ejecutivo señalaron que el foco estará puesto en garantizar la normal difusión de los indicadores oficiales bajo la nueva conducción.