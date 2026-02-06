La provincia de Buenos Aires prorrogó el programa Cultura Rodante hasta fines de 2026 + Seguir en









La iniciativa del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires continuará durante todo el año con actividades culturales, recreativas y tecnológicas en distintas localidades bonaerenses, con foco en infancias y adolescencias.

El gobierno bonaerense oficializó este viernes la prórroga hasta el 31 de diciembre del Programa Temporal Cultura Rodante que recorre todo el territorio de la provincia con actividades recreativas y culturales en jardines, plazas, escuelas y espacios comunitarios, y busca promover el acceso a la cultura y al esparcimiento para las familias bonaerenses, con especial foco en las infancias y adolescencias.

Lo hizo a través de la Resolución 211 del Instituto Cultural publicada en el Boletín Oficial del distrito, que lleva la firma de la titular de ese organismo, Florencia Saintout.

Embed - Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires on Instagram: "Cultura Rodante en Ramallo Del 25 al 27 de enero, “Cultura Rodante” llega a Ramallo con actividades de verano para las infancias. Con una propuesta totalmente renovada, el programa estará presente de forma libre y gratuita. Del 25/1 al 27/1. 19:00hs. Parador Municipal (Paseo Viva el Río Leandro Mansilla), Ramallo. Entrada libre y gratuita. #LaFelicidadDeCompartir @provinciaba @kicillofok @fsaintout @loreriesgo" View this post on Instagram La medida responde a una solicitud de la subsecretaría de promoción sociocultural, a cargo de María Lorena Riesgo, y da continuidad a un programa que había sido autorizado originalmente para el período comprendido entre enero y diciembre de 2025.

De acuerdo con los considerandos de la resolución, Cultura Rodante tiene como objetivo garantizar el acceso a los derechos culturales de las y los habitantes de la provincia, especialmente en aquellas localidades donde las distancias, la situación económica o determinados hábitos dificultan el acceso a propuestas artísticas y culturales.

La iniciativa se basa en intervenciones de cercanía que buscan fortalecer la inclusión y la equidad cultural mediante actividades desarrolladas en vehículos tipo furgón especialmente equipados, que recorren distintas regiones bonaerenses. Estos espacios móviles cuentan con herramientas innovadoras como lentes de realidad virtual, espacios de lectura, simuladores y áreas recreativas.

Según detalla la normativa, el programa ofrece propuestas artísticas, lúdicas e interactivas pensadas especialmente para niñas, niños, adolescentes y personas mayores, y apunta a potenciar y jerarquizar las fiestas, eventos y producciones culturales locales, promoviendo la participación comunitaria. Además, Cultura Rodante -que se implementa desde 2023- propone una articulación integral entre las localidades visitadas y sus regiones, con el objetivo de generar espacios de encuentro turístico, cultural y productivo, fortaleciendo el vínculo entre las comunidades y las producciones culturales del territorio bonaerense. Tal como se desprende del anexo que acompaña la resolución, el programa incluye una “juegoteca viajera” con elementos lúdicos y artísticos, música y espectáculos en vivo, así como una propuesta tecnológica e interactiva que incorpora juegos en pizarras táctiles y experiencias 360° mediante realidad virtual. La resolución también autoriza la asignación presupuestaria correspondiente para afrontar los gastos que demande la ejecución del programa durante 2026, con imputación a las partidas específicas de cada ejercicio.

