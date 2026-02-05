El Senasa declaró la emergencia fitosanitaria por el Picudo Rojo de las Palmeras: cuáles son los peligros para la salud

La medida rige hasta junio de 2027, tras confirmarse la presencia de la plaga en la isla Martín García, e incluye un plan de contingencia y la autorización excepcional de productos para su control

declaró la Emergencia Fitosanitaria por el Picudo Rojo de las Palmeras , una de las plagas más destructivas a nivel global, luego de confirmarse su detección en la isla Martín García , en la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 133/2026 , firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo Gaviglio , y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027 .

Según detalla la norma, en enero de 2026 se notificaron a través del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo) daños compatibles con el Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) en ejemplares de Phoenix canariensis, junto con la presencia de insectos en estado adulto y juvenil.

Las muestras recolectadas fueron analizadas por la Dirección de Laboratorio Vegetal , dependiente de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del Senasa , que confirmó la identificación de la plaga , cuyo estatus sanitario para la Argentina era hasta ahora el de Plaga Cuarentenaria Ausente .

La emergencia fitosanitaria alcanza exclusivamente a la isla Martín García , jurisdicción del partido de La Plata. No obstante, el Senasa estableció la denuncia obligatoria ante cualquier detección de ejemplares o daños sospechosos.

La obligación de notificar recae sobre productores, viveristas, importadores, comercializadores de palmeras, organismos de investigación, autoridades sanitarias y cualquier persona que detecte indicios de la plaga, ya sea de forma presencial en oficinas del organismo o a través de los canales oficiales.

Plan de contingencia y erradicación

La resolución aprueba además un Plan de Contingencia específico, que establece las medidas fitosanitarias obligatorias a aplicar ante la confirmación de nuevos focos, incluyendo la erradicación de palmeras afectadas, el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y la implementación de controles cuarentenarios sobre el movimiento de material vegetal.

Estas acciones deberán ser ejecutadas a cargo de los responsables, en línea con lo dispuesto por la Ley 27.233, que declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal.

Dado que no existen productos registrados en el país para el control de esta plaga, el Senasa autorizó de manera provisoria y excepcional, y hasta junio de 2027, el uso de determinados principios activos para tratamientos de endoterapia y exoterapia en palmeras.

Entre ellos se encuentran acetamiprid, benzoato de emamectina, carbaril, dimetoato, dinotefuram, fosmet, imidacloprid y tiametoxam, con condiciones específicas de aplicación, señalización de ejemplares tratados y restricciones de reingreso a las áreas intervenidas.

Asimismo, se estableció que no podrán consumirse los frutos de palmeras sometidas a tratamiento.

La Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa quedó facultada para prorrogar la emergencia, modificar el área afectada, actualizar los principios activos autorizados e implementar medidas complementarias para evitar la dispersión de la plaga.

El incumplimiento de la norma será sancionado conforme a lo previsto en la Ley 27.233 y su decreto reglamentario, sin perjuicio de otras acciones preventivas que pudieran corresponder.