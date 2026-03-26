La Rioja ratificó su voluntad de pago a los bonistas y apuntó contra los recortes de Nación

La administración de Ricardo Quintela brindó una conferencia de prensa en medio de un litigio en EEUU con tenedores de deuda de la provincia. Descartaron embargos al Banco de La Rioja y Parque Eólico Arauco.

El gobierno de La Rioja ratificó su voluntad de pago con los bonistas.

En medio de reclamos de bonistas, el gobierno de La Rioja salió a aclarar que no existe riesgo de embargo sobre el Banco de La Rioja ni el Para Eólico Arauco , al tiempo que ratificó su voluntad de cumplir con la deuda y apuntó contra Nación por los recortes en las transferencias.

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Este jueves, el jefe de Gabinete riojano, Juan Luna Corzo , encabezó una conferencia de prensa en la que aseguró que "no existe riesgo de embargo ni de ejecución sobre el Banco Rioja ni sobre el Parque Eólico Arauco, y las versiones que circularon forman parte de una interpretación distorsionada de la situación financiera provincial".

“Queremos llevarle tranquilidad a la sociedad riojana respecto de estas versiones que han circulado, vinculadas a una posibilidad que nosotros descartamos de plano: que el Banco de La Rioja o el Parque Eólico puedan ser objeto de una ejecución” , afirmó.

La referencia apunta al litigio que la Provincia mantiene con bonistas en tribunales de EEUU, donde se discuten los incumplimientos registrados desde el año pasado. Si bien el propio Gobierno reconoce un atraso en el pago del bono, sostiene que la situación está siendo abordada a través de un proceso de reestructuración.

“Las dificultades que venimos registrando desde el año pasado en el pago del Bono Verde nos obligaron a iniciar un proceso de reestructuración”, explicó el funcionario, y remarcó: “No está en la voluntad de la provincia permanecer indefinidamente en el incumplimiento”.

El gobierno de Ricardo Quintela ratificó su voluntad de pago con los bonistas.

Según detalló, se trata de una negociación compleja que lleva más de un año, con el objetivo de alcanzar un esquema sustentable tanto para los acreedores como para las finanzas provinciales.

En ese contexto, también dejó una definición política sobre las prioridades del Ejecutivo: “No poner en riesgo el pago del salario a cambio del pago de los bonistas”, sostuvo.

Al mismo tiempo, vinculó el origen de las dificultades financieras al contexto de recursos provinciales. “Las dificultades que llevan a este tipo de situaciones están directamente relacionadas con el incumplimiento en la transferencia de fondos que le corresponden a la Provincia”, afirmó, en referencia a partidas nacionales que, según indicó, fueron discontinuadas y afectaron la capacidad financiera.

En relación con la deuda, el jefe de Gabinete reiteró que la Provincia busca reordenar los compromisos a través de la reestructuración en curso.

“La voluntad del Gobierno no es desconocer ni dejar de pagar indefinidamente, sino reestructurar en una curva que dé seguridad tanto a los bonistas como a la Provincia”, señaló.

Demanda en los EEUU

Sobre la demanda radicada en tribunales de Nueva York, indicó que forma parte de ese escenario y advirtió que los acreedores impulsan una estrategia para ampliar el litigio a tribunales del estado de Massachusetts.

No obstante, remarcó que, desde el punto de vista jurídico, no existe posibilidad de ejecución de esas sentencias en la Argentina, y volvió a llevar tranquilidad.

“El Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco son activos de los riojanos, van a seguir siendo de la Provincia y los vamos a defender judicialmente con todas las herramientas disponibles”, aseguró.

En ese marco, el Gobierno provincial busca instalar que, más allá del atraso en el Bono Verde, no hay un escenario de colapso ni de pérdida de activos, sino un proceso de negociación en curso para reordenar la deuda en condiciones sostenibles. I