Ley ómnibus: claves en la votación, los provincialismos quedaron en el ojo de la tormenta

La ley ómnibus llegó a su tratamiento en particular con dos únicas certezas: Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda votarían en contra, mientras que el PRO y La Libertad Avanza (LLA) lo harían a favor. En el medio, definirían la suerte del texto Innovación Federal y Hacemos Cambio Federal , dos bloques con terminales en los gobernadores y una postura "constructiva" respecto al proyecto oficial.

Entre los principales apuntados estuvieron los gobernadores de espacios provincialistas, es decir, aquellos que no reportan ni a UP ni a Juntos por el Cambio (JxC). Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones).

No obstante, también hubo quejas sobre el cambiemita Maximiliano Pullaro, que desde la liga amarilla había elevado el tono contra el la administración libertaria en varios pasajes de la discusión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/1755067937453396342&partner=&hide_thread=false La Oficina del Presidente agradece el compromiso legislativo del bloque Frente PRO, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Ángel Pichetto, y del sector de la UCR que acompañó el proyecto, así como a todos los diputados que este martes votaron a favor en particular… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 7, 2024

"Está todo roto. El Gobierno busca en nosotros responsables para no asumir lo que le toca", se quejó ante Ámbito un dirigente desde una de las provincias involucradas. En particular, el oficialismo está furioso con la administración de Córdoba.

Tras cederle la conducción de ANSES, el Banco Nación y Transporte a hombres de Juan Schiaretti, la Casa Rosada creyó tener en el bolsillo al cordobesismo. "Les votaron todos los artículos en contra y tienen varios funcionarios. Es raro eso, pero Milei los nombró si tener un acuerdo político", dijeron desde un despacho del PRO.

Llaryora, en suma, no es Schiaretti y tanto su muñeca como su obstinación en la pelea por el impuesto PAIS pudieron más. "Creo que no hay que buscar una escalada de guerra institucional, porque en redes y relatos gana Milei", apuntó un legislador mediterráneo que figura en la lista negra. Asimismo, consideró que "la gente la está pasando mal y en algún momento la política y la coherencia van a ser los que resuelvan los problemas de verdad".

No sería la primera vez que la relación entre la gestión nacional y las provincias navega por aguas turbias. Lo que sorprende, en este caso, es la virulencia y la velocidad de la escalada: Javier Milei todavía no cumplió dos meses en el Sillón de Rivadavia. "Primero tenemos que parar la pelota un poco y ver donde quedó el arco", consideró un diputado dialoguista en referencia al día después.

"Parece que el Gobierno nunca quiso que salga la ley"

Desde Neuquén -otro distrito señalado por Milei- el diputado Osvaldo Llancafilo (Innovación Federal) comentó a este medio: "Parece que el Gobierno nunca quiso que salga la ley". Al respecto, manifestó que el oficialismo mantiene una "lógica de enemigos, que le funcionó muy bien en la campaña pero que no puede replicar en la actividad política".

"Acá también hay que considerar que los funcionarios han sido públicamente desautorizados por el propio presidente. Hoy no hay confianza, no hay interlocutores válidos. No hay un solo funcionario que tenga legitimidad o la confianza de alguno de los diputados del Congreso para oficiar como interlocutor", señaló el diputado.

En esa tónica, Llancafilo dijo a Ámbito que "hay una planificación en las sombras del proyecto político que gobierna". "Lo están manejando personas que no tienen responsabilidades de gobierno. Hay una lógica de construir una posverdad buscando enemigos que distraigan a la gente de los temas fundamentales de la agenda, como el económico", denunció. Sin embargo, ponderó la buena voluntad del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Llancafilo.jpg Osvaldo Llancafilo, diputado nacional por Neuquén, fue incluido en la lista negra de Javier Milei.

En cuanto a la posición neuquina, destacó que el gobernador Rolando Figueroa "siempre se mostró predispuesto a dialogar y consensuar". Asimismo, aclaró que los legisladores siguen esa línea que seguimos, pero "no podemos permitir que avasallen los intereses de Neuquén".

"Nosotros tenemos que volver a las provincias. Yo no podía avalar que le dieran al presidente una facultad extraordinaria con la posibilidad de hacerse de los fondos que nutren a la ley 25.565 (ley de zonas frias), porque eso repercute en las facturas de gas de los neuquinos y de los patagónicos", disparó.

Las acusaciones libertarias también incluyeron al santafesino Maximiliano Pullaro, a quien su pertenencia cambiemita no lo eximió de la estocada. Después de suscribir al comunicado conjunto de la liga JxC, en la que los mandamases reclamaron que no los acusen a ellos por el naufragio de la ley ómnibus, Pullaro hizo su descargo este miércoles.

“Tenemos un compromiso y un contrato social con Santa Fe y siempre fuimos muy claros en ese sentido: vamos a defender los intereses de la provincia y, bajo ningún concepto, vamos a acompañar un aumento de retenciones al campo o a la industria, porque eso, claramente, va a desincentivar el consumo y va a ocasionar pérdidas de fuentes de trabajo”, dijo el dirigente a la prensa en la sede del gremio Luz y Fuerza en la capital provincial.

Pullaro Scaglia.jpg Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, junto a su vice, Gisela Scaglia.

Sobre ese aspecto, sostuvo: "Tal cual le manifesté ayer al ministro Caputo y al ministro Francos, estamos dispuestos a dialogar para encontrar salidas al déficit fiscal y reducir los niveles de inflación; y nuestra provincia también tiene que tener los recursos suficientes para brindar los servicios necesarios y las obras que tenemos que llevar adelante”.

Lejos en el tiempo quedó aquella conferencia de prensa del ministro Francos junto a Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba), tres exponentes de tres peronismos con los que el Gobierno terminó de dinamitar el vínculo.

Liderados por la salteña Pamela Caletti, el bloque Innovación Federal consta de 9 diputados de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén, todos distritos gobernadores por fuerzas provinciales. Hacemos Cambio Federal, en tanto, es conducido por el veterano Miguel Pichetto y consta de 32 bancas.

Está conformado por legisladores de Chubut, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones y la Ciudad. El artefacto incluye a dirigentes del peronismo no K, del PRO, socialistas y de la Coalición Cïvica.