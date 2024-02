Ley ómnibus: Oscar Zago admitió que no sabía que la ley iba a volver a foja cero

Según el artículo 155 del reglamento de la Cámara de Diputados, todo aquel proyecto que, "después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión , al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna".

"Se vuelve a la comisión y, de la comisión, se trata de vuelta y se vuelve a acompañar el nuevo dictamen. El nuevo dictamen pasará a labor parlamentaria, y la parlamentaria llamará a sesión. No está todo en foja cero. No es que no sabemos, que no conocemos las reglas y el reglamento", aseguró Zago, horas más tarde en declaraciones al canal LN+.