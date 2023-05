"Los 3 años de superávit fiscal permiten ejercer política económica activa en Chaco"

S.P.P.: Nosotros solamente podemos ser instrumento para sugerir políticas al Poder Legislativo o al Ejecutivo a tomar. Obviamente es el espacio de discusión, y esperemos en el futuro poder conformar una alianza con las provincias de reformas estructurales que tengamos que hacer en la ley de coparticipación y en otros instrumentos de distribución de recursos. Hay muchas discusiones que venimos teniendo en otros ámbitos, que no es la CFI, que tienen que ver por ejemplo con una mayor distribución de los créditos que tiene el Estado nacional con organismos internacionales para hacer obra pública, con una mayor tendencia al Norte Grande para poder equilibrar un poco la balanza del desarrollo.

P.: ¿Cree que hoy es posible discutir una nueva ley de coparticipación?

S.P.P.: No me queda ninguna duda que sí. Principalmente, nosotros necesitamos el ámbito de discusión. Después, obviamente veremos cuál es el momento de una nueva aplicación. Pero creemos que en el contexto donde los procesos entran en crisis es donde uno tiene que empezar a ver si lo que estamos haciendo no necesita modificaciones importantes. Tenemos una Argentina desigual territorialmente y sociodemográficamente, pero que se profundiza en el territorio. Las provincias del Norte tenemos un atraso logístico muy importante, de recursos, y en el ingreso de salarios de nuestros trabajadores. El momento del debate tiene que ser ahora, y creo que el Estado nacional tiene una visión federal que permite también una mayor apertura, porque si no abre un poco el proceso a la discusión, las 23 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma solas no pueden, porque es parte de la discusión sobre cómo distribuir esos mayores recursos a aportar a las provincias.

P.: Tras el 8,4% de inflación de abril que informó el INDEC, el ministro Sergio Massa anunció nuevas medidas, y avanza en otras, para enfrentar la escalada de precios. ¿Coincide en la estrategia aplicada? ¿Sumaría alguna decisión adicional visto desde la óptica de la provincia?

S.P.P.: El proceso inflacionario nos afecta a las provincias de una manera muy importante, por varios motivos. Primero, en términos de recaudación. Segundo, las provincias tenemos concentrado el empleo público; tenemos la responsabilidad de pagarle el salario a los docentes, los enfermeros, los médicos, los policías… Tenemos la mayor carga del empleo público. Por lo tanto, las mayores tensiones inflacionarias generan tensiones de apertura de la política salarial. Y nosotros no tenemos ninguna herramienta para aportar al proceso de ordenamiento de la macroeconomía argentina en términos de cambiar el índice de inflación. Las medidas que tomó el ministro, que permiten de alguna manera empezar a apaciguar los altos índices de inflación, seguramente serán momentáneas. Yo estoy convencido de que necesitamos un proceso de estabilización de la economía argentina, en el proceso del nuevo gobierno, necesario para reformas estructurales que permitan estabilizar la macroeconomía. Obviamente hay que tomar decisiones de urgencia que espero permitan que los índices puedan empezar al menos a estabilizarse. Y después sí tomar decisiones de política económica que permitan un proceso de estabilización que necesita ser más amplio.

P.: ¿Y qué medidas estructurales considera que deberían implementarse en primer lugar en un nuevo gobierno?

S.P.P.: Principalmente tenemos una faltante de dólares, que es la que genera un poco el proceso que tenemos de impacto hoy en la economía argentina. Los dólares son escasos, tenemos un sobreendeudamiento muy amplio que generó el gobierno de Mauricio Macri, y encima sufrimos una sequía. El combo fue de un impacto muy grande en la sociedad pero tiene una causa que principalmente es ese sobreendeudamiento argentino. Primero, tenemos un camino que llevar adelante, que tiene que ver con el sendero de la estabilización del equilibrio fiscal. Veníamos con ese proceso, creo que se tiene que acentuar hacia adelante, porque Argentina no puede tener déficit crónico tantos años de manera consecutiva. Por lo tanto, el ordenamiento del gasto público es un proceso muy importante. El segundo tiene que ver con los impulsos de la economía. Necesitamos generar mayor capacidad exportadora de sectores que hoy por suerte tienen un desafío muy importante hacia adelante, como el sector energético. Podemos pasar de ser un país deficitario e importador de gas y petróleo a ser un país exportador de gas y petróleo. Creo que se tomaron decisiones de infraestructura muy importantes. Vaca Muerta es uno de los grandes desafíos, con grandes decisiones de trabajo del sector productivo. Es un sendero de solucionar un problema de importación de dólares muy grande. Y después el sector minero, el sector agroexportador, el de la economía del conocimiento, son grandes exportadores hoy en la Argentina que, con potenciación del sistema productivo y con medidas correctas, pueden empezar a estabilizar el proceso de generación de dólares. Y después, claramente necesitamos un ordenamiento en el proceso de la estabilización monetaria del Banco Central, que necesita generar el ordenamiento del déficit cuasi fiscal que hoy tiene.

P.: ¿Qué estrategia aplica el Gobierno de Chaco para hacer frente a la trepada inflacionaria y la erosión del poder adquisitivo de los trabajadores?

S.P.P.: Nosotros tenemos un logro muy importante. Empecé siendo ministro de Economía en Chaco en febrero de 2021 (antes fui jefe de Hacienda en el Ministerio de Economía de la Nación, durante la gestión de Martín Guzmán). Pudimos lograr los tres años consecutivos -2021, 2022 y ahora en 2023- tener un ordenamiento fiscal. Quiere decir que la provincia de Chaco por primera vez en la historia va a tener tres años consecutivos de superávit fiscal. Me parece la condición necesaria para poder ejercer política económica activa en la provincia. Segundo, hicimos un compromiso con los trabajadores del sector público, que son alrededor de 80 mil personas -y nuestros jubilados-, de revisar cada tres meses la pauta salarial y dar aumentos por encima de la inflación, como para establecer un piso. Y para el resto de los sectores, tomamos una medida expansiva que es generar políticas de descuentos o reintegros en compras muy importantes de sectores como los medicamentos y los alimentos. Los martes reintegramos una gran parte, el 30%, del gasto de las compras en medicamentos; los miércoles en alimentos en supermercados y carnicerías, y los jueves lo hacemos particularmente para los jubilados de nuestra obra social. Eso ha sido inyectar recursos en los trabajadores no solamente del sector público sino también del sector privado. Y de alguna manera toda esta política de incentivos o de recomposición al salario de bolsillo, además de tener una gran inversión en obra pública -pasamos del 9% al 23% de inversión-, ha generado un proceso en el mercado interno muy importante. Pasamos de 3 mil empleos en el sector de la construcción a superar los 15 mil. Y eso ha movilizado la economía. Entonces la política activa de las provincias, cuando tienen ordenadas las cuentas, hace un proceso de apaciguar los impactos de inflación que tenemos en una Argentina que todavía no encuentra un proceso de estabilización.

P.: ¿Cuál es el presente de la actividad productiva y el consumo en Chaco en este contexto, y el comportamiento de la recaudación provincial ligado a ese escenario?

S.P.P.: Tenemos todavía a la recaudación provincial creciendo en términos reales. Esto yo creo que tiene mucho que ver con las políticas de incentivos, que nosotros aún en momentos complicados como abril, con inflaciones muy elevadas, tomamos. Con políticas de incentivos como aumento de sueldos, de generar políticas con los comercios, con descuentos y con una política activa en términos del Estado de obra pública y de incentivos al comercio hemos mantenido un nivel de actividad y venimos todavía hasta mayo con recaudación por encima de la inflación. Obviamente que el impacto nacional termina impactando en algunos sectores, sobre todo los sectores importadores, que son los que empiezan a tener un poco de retraso y de caída momentánea en algunos meses. Pudimos mantener tanto el comercio como el consumo masivo como supermercados todavía en el nivel de actividad, pero hay otros sectores como la industria o el sector de la construcción mismo que siguen creciendo pero con niveles menores a los que teníamos, donde vemos un horizonte no digo alentador pero complejo y con mucho trabajo nuestro para que esto no se desordene.

P.: Más allá de sus roles al frente de la CFI y del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, encabeza una lista de precandidatos a diputados provinciales del Frente Chaqueño, de cara a las PASO del 18 de junio y en el marco de la postulación del gobernador Jorge Capitanich por la reelección. ¿Cuáles son a grandes rasgos las claves que destaca del gobierno de Capitanich y de su gestión en la cartera, en el plano económico?

S.P.P.: Nosotros felicitamos dentro del frente y yo principalmente estoy muy orgulloso de que el gobernador haya puesto en este proceso electoral a figuras para una renovación muy importante y un trasvasamiento generacional muy grande; yo tengo 29 años y la ministra que me acompaña en segundo lugar (María Pía Chiacchio Cavana) tiene 31 años. Creo que muchos hablan de eso pero muy pocos lo aplican, y el gobernador tanto en su gestión, en los equipos técnicos, como ahora en el proceso electoral ha puesto en su equipo un proceso generacional distinto e innovador de nuevos dirigentes para discutir la política pública en la provincia. Y eso me parece muy valorable en estos momentos. Segundo, como dije nosotros tenemos una gestión en términos de trabajo muy grande. La transformación que ha hecho “Coqui” es muy grande desde 2007 en todas las ciudades de nuestra provincia y hoy podemos decir que la tercera gestión de Capitanich es la mejor que ha tenido en términos de transformación de los pueblos. Tenemos obra pública en los 70 municipios de nuestra provincia, con hospitales, escuelas, centros de salud, rutas, pavimentos, espacios públicos, iluminación, obras eléctricas, que de alguna manera son obras que materializan el cambio. Estamos por terminar 75 mil soluciones habitacionales en todo este tiempo. Son soluciones concretas para la gente y los pueblos que generan un nivel de actividad muy importante y que también igualan mucho las oportunidades. Para dar dos ejemplos: estamos haciendo dos obras muy importantes, que son conectar al Impenetrable con rutas y ya hemos llevado agua potable a todos los parajes de gran parte del Impenetrable. Quien conoce el Chaco y quien conoce el Impenetrable conoce lo olvidado, y territorialmente lo lejano que de alguna manera son esos lugares y esos vecinos y vecinas, y para nosotros es de mucho orgullo poder igualar oportunidades y llevar los derechos básicos o derechos en general a esas poblaciones. Así que estoy convencido de que el pueblo de Chaco nos va a elegir para una nueva gestión. Y en el proceso me toca a mí encabezar la lista de diputados provinciales. Yo soy ministro de Economía y obviamente que el cambio del Poder Ejecutivo al Legislativo es un cambio importante, pero nosotros somos y trabajamos en equipo. Hoy me toca ser ministro y el gobernador cree que lo mejor en este proyecto político es que yo encabece la lista de diputados provinciales.

P.: ¿Cuáles son los ejes de su plataforma para una tarea en la Legislatura?

S.P.P: Necesitamos hacer un proceso de reforma institucional muy grande todavía en nuestra provincia. Estoy convencido de que tenemos que trabajar para que no haya más reelección indefinida en nuestros intendentes, que la Justicia también tenga una renovación en términos de sus personas, que quienes conducen el Poder Judicial tengan que revalorar su lugar y no poder estar de tiempo indefinido en los cargos del Poder Judicial. Estoy convencido de que algunas políticas que llevamos adelante, como Más Empleo -que es una herramienta que es un incentivo económico para que las empresas regularicen su trabajo, formalicen trabajadores o incentiven a generar empleo, y nosotros aportamos una parte del salario por dos años- deben ser una política de Estado. Creo que el trabajo y la vivienda son los dos ejes principales de esta gestión y de los cuatro años que vendrán. Y nosotros tomaremos las decisiones tal vez legislativas, de Primer Empleo para los jóvenes y de soluciones habitacionales para más personas, que encaminen un poco el proceso sobre lo que creemos nosotros que son las mayores demandas de nuestra ciudadanía.