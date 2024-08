Malestar por las rutas y reclamos por más federalismo, eje del discurso de los gobernadores en cumbre logística

El primero en tomar la palabra fue "Nacho" Torres, del PRO, quien habló por su provincia y como representante patagónico. Durante su discurso, Torres defendió el rol del Estado y manifestó que brega por un "país industrial". "Si solo nos enfocamos en la macro y creemos que por ósmosis se arregla lo demás, nos vamos a pegar un tiro en el pie", comentó. En esa tónica, indicó que "mínimamente el Estado tiene que generar las condiciones para exportar más".

"Me niego a creer que la Patagonia va a ser una zona extractivista, donde no se pueda industrializar nuestros recursos", comentó. Recordó, además, que Chubut es una de las principales provincias exportadoras de la Argentina y puso el eje sobre los costos operativos: "Argentina necesita una revolución de competitividad. ¿Cómo podemos competir con el mundo si ni quisiera estandarizamos un plan integral como el que presentamos de hoy?. ¿Cómo puede ser que no nos hayamos puesto de acuerdo para avanzar con los bitrenes?".

A la par, criticó que se "relativice la importancia del rol del Estado en la infraestructura" y que se crea que "viene un privado y realiza las inversiones" por su cuenta, "algo que no pasa". Por último, abrevó sobre el estado de las rutas, tema que mantiene en alerta a los gobernadores a raíz de las dificultades para articular con Nación. "Necesitamos que como se mantiene a la General Paz se mantenga a cada ruta de nuestro país", concluyó.

Zamora Frigerio Torres Lamothe.jpg Gobernadores de distintas escuderías participaron de la Cumbre Federal Logística en el CFI.

Acto seguido, tomó la palabra Rogelio Frigerio, en representación de Entre Ríos y de la Región Centro. Siguiendo la senda de su compañero del PRO, el gobernador exhibió un tono beligerante con la Casa Rosada y aseguró que "dará la pelea por los recursos que nos correspondan, incluso en la Justicia cuando corresponda". "Yo estoy peleando con el Gobierno para que me transfiera las rutas nacionales. Desde el interior sabemos mucho más que desde una oficina acá en Buenos Aires, pero eso tiene que estar acompañado por recursos", señaló.

El mandatario también valoró la presentación de la Estrategia Federal Logística y destacó la existencia de alianzas regionales que, evaluó, "toman color frente a la decisión del gobierno nacional de desentenderse de muchas cosas que antes hacía". "No tenemos otra", señaló el exministro del Interior y, siguiendo esa senda, dijo que las provincias afrontan una situación complejísima: "Tememos menos recursos que nunca antes lo que va de la democracia".

Frigerio también puso el énfasis sobre la necesidad de sostener la obra pública y comentó que, en muchos aspectos, "no es reemplazable". Por otra parte, el funcionario sostuvo que "hoy más que nunca gobernar es generar trabajo". "Me imagino lo que puede ser la Argentina en un esquema normal. Imaginemos lo que sería nuestra logística con un esquema abierto al mundo. Tenemos muchísimo para hacer. Celebro que estamos despejando lo importante de lo que no lo es tanto. No podemos perder competitividad", concluyó.

El tono más belicoso de ambos gobernadores del PRO sigue una línea común entre los jefes provinciales de Juntos por el Cambio (JxC), que en las últimas semanas, a la sombra de distintos incumplimientos de Nación con sus arcas, comenzaron a ensayar un endurecimiento en su postura frente a Javier Milei, a la par de la agenda legislativa adversa para la Casa Rosada.

Cumbre logística.jpg Las 23 provincias participaron de la Cumbre Federal de Logística.

A su turno, el gobernador de Santiago del Estero y presidente pro tempore del Norte Grande, Gerardo Zamora, opinó que la "la Nación es una entelequia", ya que "las provincias tenemos los minerales, las energías, los recursos naturales". Sin embargo, criticó que quien cobre los impuestos sea el Gobierno nacional: "El federalismo implica también tener los recursos".

"A mí también me gustaría mantener las rutas, pero tengo que tener los recursos. De paso, un aviso: las estamos manteniendo, porque parece que no hay mucho interés", disparó el mandatario de Unión por la Patria (UP), cuyo distrito tendrá elecciones para sucederlo el año próximo. Zamora también valoró la experiencia del Norte Grande y anticipó que el bloque trabaja actualmente en la creación de una agencia de comercio exterior e inversiones. Además, consideró que la Estrategia Federal Logística es una "oportunidad que la Argentina tiene en un momento difícil".

"Comprendimos que es imposible generar un desarrollo económico sustentable si no nos integramos", cerró Zamora.

Otros gobernadores que desfilaron por el CFI entre el jueves y el viernes fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco). En la ocasión, Kicillof cargó las tintas contra el Gobierno Nacional. “En este contexto de ausencia del Gobierno nacional, las provincias estamos profundizando la cooperación bilateral y regional para pensar la logística de un país federal, en el que nadie se salva solo”, afirmó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1829546821560959392&partner=&hide_thread=false Argentina es un país federal y en materia logística tenemos que actuar como tal. Por eso ante el programa de disolución nacional al que nos quiere someter el Gobierno de Milei respondemos profundizando la articulación y la cooperación regional.



En la provincia de Buenos Aires… pic.twitter.com/nG4EAU8BUH — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 30, 2024

“La provincia de Buenos Aires se compromete a trabajar en su estrategia y a hacerlo con una mirada generosa, solidaria, teniendo en cuenta las necesidades de las demás provincias”, indicó el bonaerense y concluyó: “No apostamos por una perspectiva local, sino federal, que forme parte de un proyecto de desarrollo nacional que genere bienestar a todo nuestro pueblo”.

Preocupación por rutas y puentes: "Situación crítica"

Por su parte, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Darío Schneider, dialogó con los medios y brindó precisiones sobre las inquietudes de la provincia dentro del plano logístico. "Todo lo que tiene que ver con la trama vial de la provincia de Entre Ríos está en una situación muy crítica. A las economías provinciales se les hace muy difícil llevar adelante obras nueva en materia vial, en materia de puentes", reflexionó durante la charla en la que participó Ámbito.

Explicó, además, que el componente hídrico es "importantísimo" en la provincia: "Tenemos un puente cada 20 kilómetros. Toda esa infraestructura es muy antigua y está colapsada. El transporte de ruta ha cambiado muchísimo. Se maneja otro tonelaje, otra dimensión de las unidades. Nuestros puentes no están preparados, colapsan todo el tiempo. Desde la provincia únicamente poder afrontar todo esto es muy difícil desde el punto de vista financiero".

Schneider remarcó que el Gobierno "tomó la decisión de frenar las obras nacionales" y que, a través de gestiones del gobernador, se logró un acuerdo marco para reactivar algunos proyectos. En especial, puso el acento en la Ruta Nacional 18 y en la 12. "Son rutas nacionales trascedentes para el transporte de cargas, que une a distintas provincias. Algunas de estas obras se están retomando, pero obviamente es insuficiente. También hay que hablar de puertos. Nuestras provincia tiene un gran potencial, pero falta inversión", comentó.