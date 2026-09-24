Un diputado bonaerense presentó un proyecto para sancionar el abandono y maltrato a mascotas en la provincia de Buenos Aires

El proyecto de Manuel Passaglia también prevé multas, retiro preventivo y restricciones para quienes cometan infracciones. Lanzaron una campaña de firmas.

La Ley de Buen Trato Animal propone modificar el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires.

El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó un proyecto de ley que propone multas, arrestos de hasta 60 días y restricciones para quienes abandonen o maltraten animales de compañía en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa también habilitaría el retiro preventivo de mascotas en peligro y crearía un registro específico de infractores.

La denominada Ley de Buen Trato Animal busca modificar el Código de Faltas bonaerense e incorporar un capítulo destinado específicamente a los animales de compañía. El objetivo es cubrir situaciones que actualmente no cuentan con una respuesta contravencional específica y permitir una intervención más rápida frente a casos de negligencia.

"El problema es que muchas veces alguien denuncia, pero la respuesta llega demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho", sostuvo Passaglia durante la presentación. Para esos casos, el proyecto contempla el retiro preventivo cuando exista un riesgo manifiesto para la salud, la integridad física o la vida del animal .

La iniciativa incluye entre las infracciones la falta de cuidados básicos, mantener animales en condiciones inadecuadas, encerrarlos en vehículos sin ventilación, someterlos a prácticas que generen dolor o estrés y abandonarlos deliberadamente .

Las penas dependerán de la gravedad de cada situación. Los casos más leves podrían derivar en multas, mientras que las infracciones más graves podrían recibir arrestos de hasta 60 días . Para determinados responsables también se contempla restringir la tutela y el contacto futuro con animales de compañía.

Además, el proyecto propone incorporar dentro del Registro de Contraventores provincial un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal, con el objetivo de documentar los antecedentes y permitir que sean considerados ante futuras intervenciones.

Passaglia tomó como antecedente la experiencia desarrollada en San Nicolás, municipio que encabezó antes de llegar a la Legislatura bonaerense. Allí se realizaron más de 50.000 castraciones gratuitas y se implementó un sistema que combina denuncias, inspecciones, rescates, seguimiento y sanciones.

"Ahora queremos llevarlo a toda la Provincia", aseguró el legislador.

Una campaña de firmas para impulsar el proyecto

Junto con la presentación legislativa, Passaglia lanzó una petición en Change.org bajo la consigna "Que protegerlos también sea ley", destinada a reunir apoyo ciudadano y reclamar el tratamiento de la iniciativa en la Legislatura bonaerense.

"Cuidar a un animal no debería depender solamente de la buena voluntad de cada persona. También necesitamos una ley que los proteja", sostiene la convocatoria.

La campaña "Que protegerlos también sea ley" busca reunir firmas para impulsar el tratamiento legislativo. @manupassaglia

La campaña también llegó a las redes sociales, donde el diputado difundió un video generado con inteligencia artificial en el que un perro abandona a una persona en una ruta, invirtiendo los roles para representar una problemática que afecta a los animales.

"Todos los días hay animales que son abandonados, encerrados o expuestos a situaciones que ponen en riesgo su bienestar", escribió Passaglia en X. Luego planteó: "Ninguna ley puede obligar a querer a los animales. Pero sí puede dejar claro qué estamos dispuestos a tolerar y qué no".

El legislador también vinculó la propuesta con Loki, un perro rescatado de la calle que fue adoptado por su familia: "Cuando me dicen que nosotros rescatamos a Loki, sí, tienen razón, y él también nos rescató a nosotros. Por eso estamos presentando la Ley de Buen Trato Animal: porque si ellos están para nosotros, nosotros también tenemos que estar para ellos", expresó.