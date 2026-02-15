Maximiliano Pullaro inaugura el año legislativo en Santa Fe con diversas reformas clave en la mira

El gobernador abrirá este domingo el 144º Período Ordinario de Sesiones en la Legislatura santafesina a las 19. Ley de Municipios, renovación de la Corte Suprema local y reforma electoral son algunos de los temas de la agenda parlamentaria.

Luego del conflicto policial que mantuvo en vilo a Santa Fe durante dos días, el gobernador Maximiliano Pullaro inaugurará este domingo un nuevo periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial. Será la primera vez que el año legislativo comenzará en febrero, dado que así lo dispone la flamante Constitución provincial.

Ley de Municipios, renovación de la Corte Suprema local y reforma electoral , entre otros, son algunos de los temas que el parlamento santafesino tendrá en agenda durante el tercer año de mandato de Pullaro, quien logró contener la rebelión en las fuerzas de seguridad tras anunciar el miércoles pasado una suba salarial para todos los agentes del distrito.

El evento tendrá lugar a partir de las 19 en la capital provinci al y contará con la presencia de ministros, legisladores y diputados y senadores. Antes de la reforma constitucional, que se oficializó en septiembre, las sesiones ordinarias comenzaban el 1 de mayo . Ahora, la ampliación de las mismas busca profundizar el trabajo de la Legislatura.

En líneas generales, el mandatario trazará los puntales políticos que plantea someter a discusión del Senado y de la Cámara de Diputados provincial, con el objetivo de coordinar una agenda de trabajo mancomunada con ambos cuerpos. Obra pública, seguridad y educación estarán entre los ejes del discurso del mandatario, que, en la Casa Gris, anticiparon a Ámbito que no será extenso.

Días atrás, en las sesiones preparatorias, se ratificó a Felipe Michlig como presidente de la Cámara alta y a la socialista Clara García al frente de la baja. Ambos forman parte de Unidos, la coalición del oficialismo santafesino.

El discurso de Maximiliano Pullaro llegará apenas días después de la protesta policial que mantuvo en vilo a la provincia.

El conflicto policial en Santa Fe

El conflicto se inició el lunes a la noche, luego de que se conocieron el suicidio de un agente de 32 años en la localidad de Vera, quien cursaba un tratamiento de salud mental. El episodio condensó una serie de reclamos, que van desde mayores políticas de contención hasta el pedido por mejores salarios.

Ese día, una protesta nocturna intentó impedir la salida de patrulleros en Rosario, lo que generó la reacción de la infantería, que avanzó sobre sus colegas. Las imágenes se viralizaron y la convocatoria a policías y expolicías se amplió rápidamente.

Durante todo el martes y buena parte del miércoles, se replicaron concentraciones en la provincia, con la Jefatura Unidad Regional II de Rosario como epicentro de las marchas. Allí, decenas de patrulleros protagonizaron un "sirenazo" que alteró el pulso del barrio.

Posteriormente se abrió un canal de diálogo entre los sublevados y el Ministerio de Seguridad provincial, a cargo de Pablo Cococcioni, quien ofició como vocero del gobierno santafesino. Luego de distintas instancias de negociaciones, el miércoles a la tarde el gobernador Pullaro anunció aumentos salariales, que terminaron por desactivar el conflicto.

protesta policías Rosario Protesta de policías y sus familiares en Rosario. X

El mandatario radical decretó que "ningún hombre o mujer de la policía o el Servicio Penitenciario de Santa Fe va a percibir un sueldo inferior a $1.350.000".

Acto seguido, denunció que "hubo mucho manipulación de las estadísticas" y sostuvo que el sueldo hoy va entre $960.000 y $1.002.000. "Con la incorporación al sueldo, garantía de canasta básica y aumento de CAP, ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $1.438.853", sostuvo.

El jueves, en tanto, el gobierno de Santa Fe removió de su cargo este jueves al jefe de la Policía de Rosario, Guillermo Solari, y nombró como su sucesor a Danilo Villán, quien ya cumplió ese rol en 2020. La medida fue determinada por el ministro de Seguridad local, Pablo Cococcioni.

Solari llevaba apenas tres meses en su cargo y fue eyectado luego de las protestas que tuvieron como epicentro las inmediaciones de la Jefatura Unidad Regional II rosarina, donde se agrupó el grueso de los manifestantes, quienes exigieron recomposiciones salariales, entre otros reclamos.

Por el contrario, Pullaro ratificó al jefe de la Policía de la provincia, Luis Maldonado, quien había sido agredido y escupido durante una de las marchas. De hecho, Maldonado, junto a Cococcioni, escoltó a Pullaro en el anuncio de aumentos salariales para las fuerzas de seguridad que terminó desactivando la protesta.

Solari contaba con una vasta trayectoria en la policía santafesina, con 30 años de servicio, incluyendo su formación en el Instituto de Seguridad Pública. Había sido designado al frente de la unidad Rosario en noviembre del 2025, en el marco de una reestructuración de la fuerza.

Danilo Villán, su reemplazante, ya había estado a cargo de la Policía de Rosario en 2020, durante la gestión del gobernador peronista Omar Perotti. Llegó a ese lugar en reemplazo de Claudio Romano, consecuencia de una escalada de violencia que azotó a la ciudad.