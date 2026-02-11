Santa Fe: policías aceptaron la propuesta de Maximiliano Pullaro y levantaron la protesta + Seguir en









Los manifestantes celebraron el aumento y decidieron volver a sus funciones. El piso del salario será, a partir de ahora, de $1.350.000.

El conflicto comenzó el lunes frente a la jefatura de Rosario. X

Luego de tres días de protestas en la Unidad Regional II en Rosario, los policías aceptaron la propuesta del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y levantaron la medida de fuerza. El piso del salario será, a partir de ahora, de $1.350.000.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de dos días de protesta, fue el propio gobernador quien se puso al hombro las negociaciones y ofreció una conferencia de prensa en el Salón Walsh de la Casa de Gobierno, escoltado por Cococcioni. "Ningún hombre o mujer de la policía o el Servicio Penitenciario de Santa Fe va a percibir un sueldo inferior a $1.350.000", detalló.

En esa línea, explicó que todos, sin distinción, incluyendo al personal técnico y administrativo y el personal del 911 percibirán ese monto en carácter salarial. El mandatario destacó que se trata de un "esfuerzo muy grande del gobierno provincial".

Acto seguido, denunció que "hubo mucho manipulación de las estadísticas" y sostuvo que el sueldo hoy va entre $960.000 y $1.002.000. "Con la incorporación al sueldo, garantía de canasta básica y aumento de CAP, ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $1.438.853", sostuvo.

"Campaña de desprestigio" En el tramo final de la conferencia de prensa, el gobernador de Santa Fe denunció "fake news" y "mucha manipulación". Sostuvo que "le han mentido mucho al personal que se ha esforzado". "Fake news con una política salarial que era incorrecta, fake news convocando a diferentes cosas, mintiendo sobre audios que andaban dando vueltas", explicó.

Aclaró, luego, que su denuncia no es contra el personal policial sino contra "sectores que tienen otro tipo de intencionalidad": "A mí me pusieron carteles que decían 'Pullaro asesino de policías'. A mí, que puse la cara como nadie por la Policía de Santa Fe y por el Servicio Penitenciario; que discutí con todos los garantistas". "Ya se van a saber algunas cosas. El reclamo es genuino. Argentina está mal hoy económicamente y la plata no alcanza y no va a alcanzar hasta que no haya crecimiento económico. Pero empezar a pretender socavar la relación de una política pública de seguridad que se mostró claramente exitosa en Rosario y Santa Fe. Son sectores que tienen otro tipo de intencionalidad", lanzó.