Provincias: las paritarias arrancaron con resultados dispares en medio de la tensión por la reforma laboral

Las negociaciones se abrieron en Santa Fe, en contexto de revuelta policial, y en Río Negro y Jujuy. La gestión de Alberto Weretilneck ofreció una suma fija de $250.000 y la de Carlos Sadir, del 10% para todos. En Tucumán aún no se oficializó la propuesta.

Arrancaron las paritarias en algunas provincias con los gremios estatales, entre las que se destacan Santa Fe, con el telón de fondo del conflicto policia l, mientras en Río Negro hubo ofrecimiento y fue aceptado solo por una parte de los sindicatos. En Jujuy el gobierno puso sobre la mesa un incremento del 10% para todas las reparticiones, a abonar en partes hasta junio, y en Tucumán comenzarán en los próximos días los encuentros en la mesa de negociacione s. "No permitiremos que se licúe nuestro poder adquisitivo con sumas ‘por única vez'", se sostuvo desde la UPCN rionegrina.

Este miércoles 11 la gestión del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, puso en marcha las paritarias con los gremios estatales, en un clima enrarecido por la revuelta policial que reclama una sensible mejora en sus haberes, entre otros pedidos. En el arranque de la jornada, en un intento por desactivar el reclamo, el ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni , presentó en conferencia de prensa una nueva propuesta salarial para el personal policial en medio de una manifestación de uniformados que se extiende. Junto a su par de Economía, Pablo Olivares , afirmó que el eje de esa oferta es que el sueldo más bajo del escalafón cubra el valor de la Canasta Básica publicada por el INDEC.

Ambos funcionarios aclararon que implicará un esfuerzo presupuestario extra y que se trata de una política de sueldos diferenciada para los empleados armados (incluye a los del Servicio Penitenciario), respecto del resto de la administración pública. Pidieron que se entienda la diferenciación, que consideraron justificada. Esta aclaración se produce en momentos en que se inician las paritarias con representantes de los empleados estatales, como administrativos, médicos y docentes, que no serán contemplados en el esquema que regirá para los policías. Finalmente, en horas de la tarde, el gobernador Pullaro confirmó que el básico para las fuerzas de seguridad será de $1.350.000.

En el arranque de la primera reunión con los gremios ATE y UPCN, ambas partes fijaron sus posturas y coincidieron en reclamar la recuperación urgente del poder adquisitivo perdido. Tras la finalización, los voceros de las partes manifestaron que quedaron "tres o cuatro cuestiones claras", según se explicó desde el sindicalismo. La primera es el compromiso oficial de revisar el desfasaje pendiente del último bimestre.

El Gobierno aceptó discutirlo y establecer una política salarial porcentual a partir de enero y se calificó al encuentro como "una buena reunión". "Hemos abordado distintos aspectos contemplando la realidad que tenemos que atender, dificultades que se han acentuado a lo largo de todo el 2025 ", señaló el ministro de Gobierno, Fabián Bastia , tras un contacto con los medios.

El próximo encuentro será la semana que viene y los gremios no descartaron pedir la aplicación de una cláusula gatillo, que contemple revisiones trimestrales o semestrales. Sobre el conflicto policial, aclararon que no mezclarán ese escenario con la negociación estatal e indicaron que se respetan las gestiones en curso y que se espera una solución pacífica.

Malestar docente

La paritaria docente también quedó en suspenso hasta la semana próxima pero el resultado de la primera reunión no satisfizo a la conducción gremial. Desde AMSAFE y SADOP cuestionaron la falta de una propuesta concreta. El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, que aglutina a maestros primarios, en su mayoría, indicó que la pérdida salarial acumulada asciende al 33%. "Estamos perdiendo contra la inflación y quedando debajo de la línea de la pobreza. Pedimos un aumento del 33% y que los jubilados lo perciban de manera simultánea", afirmó.

Pedro Bayúgar, de SADOP, sostuvo que tienen voluntad de diálogo pero acusó a las autoridades provinciales de mantener "una actitud refractaria". "Los docentes se sienten extorsionados con el presentismo y hay una política de ajuste en las juntas médicas, sin contemplar la salud y la salud mental. Hemos planteado casos concretos", sostuvo.

Acuerdo a medias en Río Negro

La gestión del gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck propuso la semana pasada una suma fija $250.000, a pagar en dos partes (febrero y marzo), para compensar parte del atraso salarial 2025, en un primero encuentro con dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). La oferta incluyó una actualización cuatrimestral por un promedio entre el Índice de Precios del Consumidor (IPC) nacional y el de Viedma.

Por otro lado, los representantes del gobierno propusieron elevar el ítem "lndumentaria" a $250.000 en dos pagos de $125.000 (el 17 de abril y el 18 de mayo) y subir la Ayuda Escolar por hijo a $80.000 en los haberes de febrero.

Esta semana, ATE aceptó "por votación de la mayoría" en un plenario de secretarios generales de ATE la iniciativa oficial. El gremio que conduce Rodrigo Vicente valoró la actualización salarial para el primer cuatrimestre, con la condición de la convocatoria a una "paritaria específica que defina un cronograma de incorporación permanente a los haberes de la suma de $250.000 propuesta como reparación por 2025".

unter Primera reunión paritaria en Río Negro con dirigentes del gremio educativo UNTER.

Desde UPCN se rechazó la oferta. "Exigimos que cualquier suma se incorpore al sueldo y se tome como base de cálculo para los aumentos futuros. No permitiremos que se licúe nuestro poder adquisitivo con sumas ‘por única vez'", se apuntó sobre la suma de $250.000. Desde la comisión conducida por Juan Carlos Scalesi se sostuvo que no aceptarán "acuerdos preliminares que el Ejecutivo pretenda cerrar con otra organización sindical".

Los que tampoco quedaron conformes con la propuesta oficial fueron los miembros de la mesa de conducción de la Unión de Trabajadores de la Educación Río Negro (UNTER). Este próximo viernes se realizará un plenario provincial en donde se resolvería "no dar inicio de clases con paro de 24 horas", para el 18 de febrero, que incluye a las escuelas con Receso Invernal Extendido, aunque se dejó abierta la posibilidad de revisar la medida en función de una hipotética mejora de oferta.

Igual para todos

La gestión del gobernador radical de Jujuy, Carlos Sadir, ofreció un 10% de aumento salarial y un bono por el Día del Trabajador. Además, detalló incrementos en el premio por asistencia, las asignaciones familiares y una reconsideración en el pago de título docente por segundo cargo. Ese 10% se pagaría en varios tramos: 4% en febrero, 2% para marzo, otro 2% para abril y un 2% adicional para junio.

En lo relacionado a los complementos, el incremento por asistencia rondaría entre el 20% y 30%, idénticos porcentajes que para las asignaciones familiares. Mariela Tejerina, referente de ATE, sostuvo que desde su sector se exige un salario igual a la canasta básica familia e indicó que "el ofrecimiento no es suficiente dada la realidad inflacionaria y el aumento de costos".

jujuy Representantes del gobierno jujeño con referentes de gremios estatales.

En tanto, Audelina Montenegro, de UPCN, destacó que su gremio acordó el blanqueo de un adicional que se solicitaba desde 2025, que impactará sobre la gran mayoría de los trabajadores estatales en los sueldos básicos. Advirtió, de todos modos, que la propuesta de aumento salarial del 10% será evaluada en comisión directiva en los próximos días.

Para el caso de los gremios estatales que representan a la docencia, el ofrecimiento de incremento salarial fue el mismo pero las autoridades le agregaron incrementar el tope de adicional por título a 1,5, en beneficio de docentes con dos cargos. Se espera que este fin de semana los gremios fijen una postura para continuar la semana próxima con las negociaciones.

Arrancó en Tucumán

El gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo activó el cronograma que abre las negociaciones paritarias con los estatales. El puntapié fue un encuentro con el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, a quien mandató para que se constituya una agenda de negociaciones con los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado provincial.

Luego de la reunión con el jefe provincial y en contacto con la prensa, Amado confirmó que inició los contactos con los distintos gremios estatales. "Estamos en un mes en donde ya los empezamos a llamar a los gremios para una posible recomposición salarial”, y aclaró que cualquier definición estará sujeta al estado de las finanzas provinciales. Se sabe que las negociaciones en Tucumán suelen arrancar con los gremios de la educación y la salud, de cuyo resultado depende la referencia de incremento que se ofrecerá para el resto de la administración pública.