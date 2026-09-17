Maximiliano Pullaro se mostró junto a tres gobernadores y recorrió las instalaciones de los Juegos Suramericanos

El mandatario se mostró con Martín Llaryora, Ignacio Torres y Juan Pablo Valdés en Rosario. Visitaron instalaciones deportivas y el fan fest del evento que se desarrollará hasta el 26 de septiembre.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , se mostró este jueves junto a sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut) durante un recorrido por las instalaciones deportivas y el predio del Fan Fest de los Juegos Sudamericanos en Rosario, un evento que también se desarrolla en Rafaela y la capital provincial.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvieron su inauguración el sábado pasado en el Monumento a la Bandera. Participan más de 4.000 atletas y, hasta el momento, Argentina se ubica en el segundo puesto , con 100 medallas entre bronces, platas y oros, solo superada por Brasil, que ostenta 110 preseas.

En ese marco, Pullaro encabezó una recorrida en Rosario junto a mandatarios que comparten con él el frente Provincias Unidas.

Durante el tour, el cordobés Llaryora señaló que los Juegos son posibles por el “combate que se ha hecho contra la delincuencia” y pueden ser “un antes y un después para la provincia”. Por último, felicitó “lo hecho y la organización”.

También participaron la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia ; el intendente de Rosario, Pablo Javkin ; los secretarios de Vinculación Institucional y coordinador del evento deportivo, Julián Galdeano , y de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad y vocero de los Juegos, Federico Angelini ; el diputado provincial Joaquín Blanco , integrante del comité organizador; entre otros funcionarios provinciales.

Los gobernadores visitaron el predio del Parque Independencia, donde el Gobierno Provincial construyó el estadio Invencible Arena, lugar en el que se están disputando las competencias de gimnasia artística, gimnasia rítmica y gimnasia en trampolín; y el estadio Invencible Rosario, que alberga por estos días al Judo, karate y patinaje artístico.

Además, en el Picadero del predio se está llevando adelante la competencia de Vóley de playa; y en las Naves B y C, las de Taekwondo, lucha libre, lucha grecorromana y squash.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se llevan a cabo en las ciudades de Rosario, Rafaela y Santa Fe hasta el 26 de septiembre, y reúnen a más de 4000 atletas de 15 países.

Récord histórico

Desde la administración santafesina indicaron que el evento alcanzaron un récord histórico: 1,8 millones de personas ya pasaron por los fan fest y las competencias, de acuerdo a las estimaciones provisorias de las autoridades.

La cifra integra los Qr sacados para los predios donde se desarrollan los espectáculos, las reservas para los encuentros deportivos, los contingentes escolares, y las personas que pasaron sin registros, cuando la afluencia de público obligó a liberar el paso de la gente, para que nadie se pierda el evento, que ya es histórico no solo en la provincia, sino también en el país y en el resto del continente.

Ya es un récord en sí las 815.00 entradas retiradas de forma digital, entre tickets para asistir a los fan fest y las reservas vendidas para ver las distintas disciplinas deportivas que se desarrollan en las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela, y que permiten asegurarse un lugar en la competencia que sea cada día.

Para dar una magnitud del fenómeno vale este dato: este jueves a las 8 ya se habían vendido 11 mil entradas. Esta masiva respuesta del público garantiza escenarios repletos y tracciona un movimiento turístico, comercial y económico sin precedentes para la provincia.

La convocatoria también quedó reflejada en la ceremonia inaugural, realizada el sábado en Rosario, que reunió a unas 250.000 personas. A esa cifra se sumaron alrededor de 500.000 espectadores a través de plataformas de streaming, además de quienes siguieron el evento mediante las transmisiones televisivas, alcanzado así a cerca de un millón de personas, con repercusión tanto a nivel nacional como internacional.