Empleo tecnológico en Argentina: las empresas prevén más contrataciones, pero no encuentran los perfiles que necesitan

El 40% de los empleadores del sector planea aumentar su plantel durante el cuarto trimestre de 2026. Cuáles son las habilidades más buscadas.

En un contexto todavía desafiante para el mercado laboral argentino, el sector tecnológico mantiene perspectivas positivas de contratación para el último trimestre de 2026 , aunque con una demanda cada vez más concentrada en perfiles especializados.

Según la última encuesta de Experis, la marca de talento y servicios tecnológicos de ManpowerGroup , la Expectativa Neta de Empleo (ENE) para Tecnología y Servicios de TI se ubicó en +19% para el período octubre-diciembre.

El resultado implica una mejora de 4 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2025 , aunque representa una baja de 3 puntos respecto de la medición correspondiente al tercer trimestre de este año. El indicador surge de restar el porcentaje de empresas que prevén reducir sus dotaciones de aquel que anticipa aumentarlas.

El informe señala que los datos corresponden a una encuesta realizada a más de 4.000 empleadores del sector tecnológico y de servicios de TI en 42 países.

La composición de las respuestas muestra un mercado que continúa incorporando trabajadores, aunque con mayor selectividad. El 40% de los empleadores argentinos del sector tecnológico planea aumentar su plantilla durante los próximos meses, mientras que el 38% no prevé cambios, el 21% anticipa una reducción de personal y el 1% todavía no definió su estrategia.

Empleo tecnológico, la excepción a la regla

La evolución del empleo tecnológico contrasta parcialmente con un mercado laboral argentino que continúa atravesando una etapa de cambios. El último dato disponible del INDEC, correspondiente al primer trimestre de 2026, ubicó la tasa de desocupación en 7,8%, mientras que la tasa de empleo fue de 44,8% y la de actividad alcanzó el 48,6% sobre el total de los 31 aglomerados urbanos relevados.

En paralelo, los registros administrativos muestran una evolución más contenida del empleo formal. Según la Secretaría de Trabajo, en junio de 2026 había 12.757 millones de trabajadores registrados, con una caída mensual de 0,1%, mientras que los asalariados privados registrados sumaban 6,09 millones, también con una variación mensual negativa de 0,1%.

Dentro de ese escenario, el sector tecnológico presenta una dinámica particular: las empresas manifiestan intención de contratar al mismo tiempo que enfrentan dificultades para cubrir determinadas posiciones.

El relevamiento de Experis señala que el 64% de los empleadores de Tecnología y Servicios de TI tiene problemas para encontrar el talento calificado que necesita, una situación que obliga a las compañías a combinar contratación externa con capacitación y reconversión de sus propios equipos.

La escasez de talento tampoco constituye un fenómeno exclusivo de la Argentina. En la medición global de Experis, los empleadores reportaron una Expectativa Neta de Empleo de 37% para el cuarto trimestre, mientras que entre los mercados con mayores expectativas aparecen Guatemala, con 74%; Brasil, con 61%; y Costa Rica y Puerto Rico, ambos con 55%. Argentina, con 19%, se ubica por debajo del promedio mundial.

Cómo está Argentina en el mapa mundial de expectativas de contratación en tecnología.

La IA cambia los perfiles buscados

Una de las principales características de la demanda laboral tecnológica para los próximos meses es el peso creciente de las competencias relacionadas con inteligencia artificial. La transformación de los perfiles no se limita a la incorporación de especialistas capaces de desarrollar modelos, sino que alcanza también a trabajadores que deben utilizar herramientas de IA dentro de sus tareas habituales.

Entre las habilidades técnicas más demandadas por las empresas argentinas aparece en primer lugar la alfabetización en inteligencia artificial, con 84%, seguida por el modelado de IA y desarrollo de aplicaciones, con 79%, y las habilidades de ingeniería, con 75%.

El resultado muestra que la IA comienza a funcionar como una competencia transversal dentro del mercado tecnológico. Ya no se trata solamente de contar con profesionales dedicados específicamente al desarrollo de esta tecnología, sino también de disponer de trabajadores capaces de comprenderla, utilizarla e integrarla en diferentes procesos.

Esta tendencia coincide con otras investigaciones de ManpowerGroup realizadas durante 2026, que identifican a la IA, el cloud computing, la ciberseguridad y el análisis de datos entre las áreas que están modificando la demanda de capacidades laborales. La compañía también señaló que la digitalización está ampliando la necesidad de conocimientos tecnológicos hacia áreas que tradicionalmente no estaban vinculadas con el desarrollo de software.

Pero la búsqueda no se concentra exclusivamente en conocimientos técnicos. El informe de Experis también identifica un conjunto de habilidades humanas que adquieren particular relevancia en los procesos de selección.

Entre ellas aparecen el profesionalismo y la ética laboral, con 82%, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, también con 82%, y la comunicación, colaboración y trabajo en equipo, con 78%.

La combinación entre capacidades técnicas y habilidades interpersonales refleja el tipo de perfil que las empresas están buscando en un escenario donde las herramientas de inteligencia artificial automatizan determinadas tareas, pero al mismo tiempo generan nuevas necesidades vinculadas con la toma de decisiones, la interpretación de información y el trabajo colaborativo.

Capacitar adentro antes que buscar afuera

La dificultad para encontrar perfiles especializados también está modificando las estrategias de recursos humanos. Frente a la escasez, el 95% de los empleadores del sector está aplicando alguna combinación de medidas para atraer, desarrollar y retener talento.

Entre las alternativas aparecen la mayor flexibilidad horaria, los programas de upskilling y reskilling para trabajadores actuales, el aumento de la fuerza laboral y la búsqueda de profesionales en mercados de menor costo. También figuran el incremento de salarios y el uso de inteligencia artificial para reducir determinadas necesidades de contratación.

La capacitación interna adquiere así un papel relevante frente a un mercado en el que no siempre resulta posible cubrir una vacante mediante la contratación de un nuevo trabajador. El propio ManpowerGroup planteó durante 2026 que la escasez de talento tecnológico lleva a las compañías a evaluar cada vez más la posibilidad de desarrollar las capacidades de sus equipos existentes en lugar de depender exclusivamente de la incorporación de profesionales externos.

“La ENE de +19% muestra que las organizaciones continúan incorporando talento, pero con decisiones cada vez más selectivas y enfocadas en perfiles que puedan acompañar sus procesos de transformación tecnológica”, señaló Marcelo Roitman, Managing Director de Experis y vicepresidente de ManpowerGroup Argentina.

El ejecutivo agregó que el desafío no consiste únicamente en sumar personas, sino en contar con las capacidades adecuadas, y destacó que la expansión de la inteligencia artificial está acelerando la evolución de los perfiles laborales. En ese contexto, sostuvo que la combinación de atracción de talento, formación interna, reskilling y aprendizaje continuo adquiere mayor importancia.