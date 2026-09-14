Los Juegos Suramericanos 2026 ya están en marcha y la Selección argentina sub-19, comandada por Diego Placente, tiene su agenda completa. La Albiceleste integra el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela.
La agenda de la Selección argentina de fútbol para los Juegos Suramericanos
El equipo de Diego Placente se medirá en una gran prueba de fútbol internacional contra países sudamericanos en busca de obtener una nueva medalla en los juegos de Santa Fe.
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Los 18 jugadores convocados se verán las caras con el primer rival el viernes 17 de septiembre a las 10 de la mañana cuando se midan contra Paraguay, dirigido por Herminio Barrios, en busca de arrancar con el pie derecho la competición.
Luego, los menores de 20 años tendrán que reponerse rápidamente y tan solo dos días después, el domingo, jugarán frente a Uruguay a las 14 horas. Por último, la primera instancia la cerrarán el martes 21 ante Venezuela, también a las 14 horas.
A partir de que los juegos se desarrollan en Santa Fe, todos los cotejos de la disciplina se disputarán en el Estadio Marcelo Bielsa por la gran infraestructura con la que cuenta el hogar de Newell ´s Old Boys y por la buena relación que mantiene las formativas del club con la AFA.
Los de Placente tendrán poco margen de error para poder pasar a la siguiente instancia, debido a que tan solo continúan de pie los dos primeros de cada grupo y van directamente a las semifinales. Por otro lado, el Grupo A está conformado por Colombia, Chile, Perú y Panamá.
Además, como estadística negativa, la última vez que la Selección argentina ganó la medalla dorada en los Juegos Suramericanos fue en 1986, cuando Santiago de Chile albergó la competición. Mientras que la primera de oro fue en 1982, también en Santa Fe. Asimismo, la última final que jugó la Albiceleste fue en 2014 y perdió contra Colombia.
Los convocados por Placente
El técnico de la Selección nacional ya está acostumbrado a jugar torneos de gran calibre con las categorías menores del país y todavía no logró ningún título. Aún así, Placente llegó a las semifinales del Mundial 2023 con la sub-17 y en el Mundial sub-20 alcanzó la final pero no pudo llevarla a casa.
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Arqueros
Demian Talavera (San Lorenzo)
Máximo Leguizamón (Tigre)
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Defensores
Thiago Pérez Ferreira (Huracán)
Fernando Closter (Independiente)
Nicolás Marcipar (Barcelona)
Matías Satas (Boca)
Santiago Silveira (Argentinos Juniors)
Joaquín Salas (Talleres de Córdoba)
Leandro Olima (Atlético Tucumán)
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Mediocampistas
Bruno Galassi (Lazio, Italia)
Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)
Santiago Espíndola (River)
Franco Domínguez (Estudiantes LP)
Uriel Ojeda (San Lorenzo)
Ramiro Tulián (Belgrano)
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Delanteros
Felipe Esquivel (River)
Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
Ian Subiabre (Tigre)