Axel Kicillof viaja el martes a Nueva York para reunirse con inversores y participar de un panel en Columbia Por Juliana Ricaldoni + Agregar ámbito en









El gobernador bonaerense mantendrá encuentros con fondos que tienen bonos de la Provincia y con empresas con inversiones en el distrito, además de disertar en la Universidad de Columbia.

Axel Kicillof viaja a Nueva York para reunirse con fondos de inversión y empresas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajará el próximo martes a Nueva York y retornará el miércoles, según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo bonaerense a Ámbito. Durante su ausencia, la vicegobernadora Verónica Magario quedará al frente del Ejecutivo provincial.

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Las dos actividades centrales de la agenda serán una reunión con fondos de inversión que poseen bonos de la Provincia de Buenos Aires y otro encuentro con empresas que tienen inversiones o proyectos de inversión en el distrito bonaerense.

View this post on Instagram Además, el mandatario participará el 23 de septiembre de una conversación organizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de la Universidad de Columbia, bajo el título "Argentina's Future in a Shifting Global Order". El encuentro se realizará de 16 a 17 en el aula IAB 802 y será moderado por la profesora María Victoria Murillo. La actividad, que se desarrollará en español, está coesponsoreada por el ILAS y la Asociación de Estudiantes Argentinos (ARSA) de esa universidad, y contempla inscripción previa para quienes no pertenezcan a la comunidad de Columbia.

En paralelo, Kicillof fue invitado a participar, ese mismo 23 de septiembre, de un coloquio económico organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a la Global Progress Foundation, en la Gracie Mansion, bajo el título "Construyendo una economía para la mayoría", del que también podría formar parte el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros líderes y referentes del progresismo.

La agenda internacional de Kicillof El viaje a Nueva York se suma a una agenda internacional que Kicillof viene desplegando durante 2026, en paralelo a su recorrida por distintas provincias del país y en momentos en que crece la lectura de que el gobernador busca elevar su perfil de cara a 2027.

En abril, el mandatario bonaerense encabezó una gira por España, donde participó de la Movilización Progresista Mundial convocada por Sánchez, se reunió con empresarios en Madrid y Barcelona y mantuvo encuentros con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros dirigentes. Más recientemente, entre el 21 y el 23 de agosto, Kicillof viajó a Montevideo para participar del III Congreso Panamericano, un encuentro que reunió a más de 100 dirigentes progresistas de la región, junto al diputado nacional Jorge Taiana y al legislador del Parlamento del Mercosur Gabriel Fuks. Además, el gobernador tiene en agenda un eventual viaje a Shanghái para participar de la Exposición Internacional de Importaciones (CIIE) junto a un grupo de empresarios argentinos, aunque de acuerdo a fuentes del Gabinete, "ese viaje está en suspenso" por la cercanía con la fecha de llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para el 8 de noviembre.