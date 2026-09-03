De superar la parálisis cerebral a ganar una beca en Alemania: la inspiradora historia de un estudiante mendocino + Agregar ámbito en









Ciro Asensio tiene 16 años, creó una app para mejorar la accesibilidad urbana y fue elegido para cursar un año escolar completo en Alemania.

El joven mendocino se prepara para una experiencia educativa en el exterior. Gentileza - Colegio Universitario Central

Ciro Asensio es un chico de 16 años, que estudia en el Colegio Universitario Central de la Universidad Nacional de Cuyo y se prepara para vivir una experiencia que cambiará su rutina. En septiembre viajará a Alemania para cursar un ciclo escolar, gracias a una beca de intercambio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El adolescente mendocino convive desde su nacimiento con una discapacidad motriz, derivada de una parálisis cerebral por hipoxia perinatal. Las barreras que encuentra todos los días para desplazarse por la ciudad lo llevaron a pensar una herramienta tecnológica que terminó llamando la atención de todos durante el proceso de selección.

Ciro Asensio tiene 16 años y estudia en Mendoza. Gentileza - @juancarlosgonzalezolsina De Mendoza a Alemania: el proyecto escolar que cruzará fronteras El viaje de Ciro va a empezar en septiembre de 2026 y se extenderá hasta julio de 2027. Durante esos diez meses asistirá a una escuela alemana y vivirá con una familia anfitriona. Será su primera experiencia fuera de Argentina y nunca pasó tanto tiempo lejos de su familia. Mientras espera conocer cuál será su hogar durante el intercambio, sigue perfeccionando el idioma y preparando todo lo necesario para el viaje.

Su interés por Alemania empezó hace varios años, ya que durante la primaria estudió en la Escuela Andina, donde tuvo sus primeros acercamientos al alemán. Antes de presentarse a la beca retomó su formación en el Instituto Goethe y complementó el aprendizaje con clases particulares. Uno de sus objetivos durante la estadía será conocer cómo funciona la movilidad accesible en Alemania y comparar ese sistema con los obstáculos que encuentra habitualmente en Mendoza.

Su proyecto se basa en la accesibilidad urbana. Gentileza - Colegio Universitario Central Cómo funciona la app de movilidad reducida ideada por Ciro Asensio La experiencia personal de Ciro fue lo que lo impulsó a diseñar una aplicación pensada para personas con movilidad reducida. La idea funciona de una manera similar a la de un mapa colaborativo enfocado en la accesibilidad urbana. Los usuarios podrán registrar los caminos que recorren, calificarlos y advertir sobre diferentes obstáculos. Entre los problemas que podrían señalarse aparecen:

Veredas rotas

Escalones

Rampas mal construidas

Accesos bloqueados

Sectores difíciles de atravesar con movilidad reducida La información permitiría que otros usuarios elijan recorridos más seguros y, al mismo tiempo, podría servir para identificar zonas que necesitan una intervención por parte de las autoridades. La propuesta surgió de dificultades que el propio estudiante vive en Mendoza, como los colectivos con rampas que no funcionan correctamente, pendientes pronunciadas o autos que se detienen muy lejos del cordón. La iniciativa busca facilitar los recorridos de personas con movilidad reducida. Gentileza - Colegio Universitario Central De qué trata la beca de AFS y el programa Jóvenes Embajadores Mendocinos La beca pertenece a AFS Programas Interculturales y cubre todos los gastos necesarios para hacer el intercambio. Ciro fue seleccionado entre 50 postulantes después de atravesar diferentes evaluaciones virtuales y presenciales. En una de las primeras instancias tuvo que grabar un video donde presentó elementos de la cultura argentina y recitó un poema en alemán. Luego consiguió quedar entre los cinco finalistas. Durante la etapa presencial recibió noticias internacionales que tenía que analizar y vincular con alguna experiencia personal. Eligió una cumbre internacional sobre discapacidad realizada en Berlín durante 2025 y relacionó ese encuentro con los problemas de accesibilidad presentes en su provincia. El programa tiene, además, un vínculo particular con Mendoza. Hace muchos años, un estudiante alemán hizo un intercambio en la provincia gracias a AFS y, años después, decidió financiar una beca completa como reconocimiento al lugar que lo había recibido. De esa iniciativa nació Jóvenes Embajadores Mendocinos. Actualmente, Ciro cursa cuarto año con orientación en Humanidades y Ciencias Sociales. El intercambio le permitirá continuar su formación, conocer otra cultura y ganar autonomía, mientras se potencia su interés por mejorar las condiciones de movilidad de quienes atraviesan barreras similares en su vida cotidiana.

Temas Millones

Google

Becas

Mendoza