"En el camino": la película mexicana del momento en HBO Max

La producción de David Pablos llega al streaming, tras conquistar festivales y convertirse en la apuesta de México para los Premios Oscar 2027.

Una propuesta de cine latinoamericano, que despertó interés antes de su llegada al catálogo digital.

HBO Max sumó a su catálogo una producción mexicana que llega al streaming después de construir un recorrido destacado en festivales internacionales y despertar interés dentro de la industria cinematográfica. La producción tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2025 , donde consiguió el premio a Mejor Película de la sección Orizzonti y el Queer Lion.

Un año después, fue elegida por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para representar a México en la carrera por una nominación al Oscar 2027, en la categoría de Mejor Película Internacional.

El desembarco en streaming ocurre, además, en un momento especialmente favorable para la cinta. La producción encabeza las candidaturas de los Premios Ariel 2026, con 13 nominaciones; entre ellas Mejor Película, Dirección, Actor y Guion Original. La ceremonia está prevista para octubre en Ciudad de México.

La historia transcurre en las carreteras del norte de México y sigue a Veneno, un joven errante que sobrevive en restaurantes y paraderos de ruta mediante encuentros con camioneros . En uno de esos lugares conoce a Muñeco, un conductor reservado que atraviesa su propia historia de soledad y conflictos personales.

Una producción que combina una mirada autoral con un recorrido que trascendió las fronteras de México.

El encuentro entre ambos cambia el rumbo del viaje. Veneno necesita trasladarse y consigue que Muñeco lo lleve con él. Lo que comienza como una relación circunstancial, se transforma de manera progresiva en un vínculo atravesado por deseo, afecto e intimidad .

La película combina elementos de road movie, drama, romance y suspenso. El escenario tampoco funciona como un simple fondo: las rutas, las cabinas de los camiones, los restaurantes y los extensos paisajes del norte mexicano forman parte del universo de los personajes. A medida que avanzan por la carretera, el pasado de Veneno vuelve a aparecer y pone en riesgo la relación que construyó con Muñeco.

David Pablos construye una mirada íntima sobre sus protagonistas y evita que la historia quede reducida a una etiqueta. La relación entre Veneno y Muñeco permite hablar de soledad, vulnerabilidad, deseo y necesidad de afecto, mientras el peligro permanece como una amenaza alrededor de ellos.

Cuándo se estrena "En el camino" en HBO Max?

La película llegó al catálogo de HBO Max el viernes 4 de septiembre de 2026, por lo que ya se encuentra disponible para los suscriptores de la plataforma en Argentina. También figura entre las opciones de streaming disponibles actualmente en el país.

Su llegada a la plataforma se produce después de su recorrido por salas y festivales. En México tuvo su estreno comercial durante junio de 2026, mientras que posteriormente continuó su circulación internacional. El paso al streaming permite que la producción alcance ahora a una audiencia mucho más amplia en América Latina.

El momento elegido para su desembarco tampoco es menor. La cinta llega a HBO Max después de haber sido seleccionada como la representante mexicana para los Oscar 2027. Esto significa que todavía deberá atravesar el proceso de selección de la Academia de Hollywood antes de saber si finalmente consigue una nominación.

La 99.ª edición de los Premios Oscar está prevista para el 14 de marzo de 2027, y la categoría de Mejor Película Internacional será una de las instancias en las que México buscará volver a tener presencia.

El elenco de "En el camino"

Víctor Prieto Simental como Veneno

como Veneno Osvaldo Sánchez como Muñeco

como Muñeco Víctor Manuel Aguirre como Hombre Mayor

como Hombre Mayor Mariano López Sosa como El Eulas

como El Eulas Giovanni Ontiveros como Omar

como Omar Héctor Cárdenas como El Pelón

como El Pelón Obdulia Morales en otro de los papeles de la producción

Trailer de En el camino