Un turista murió durante un vuelo a Mendoza tras descompensarse en el avión + Agregar ámbito en









Se trató de un hombre de 73 años que aterrizó sin signos vitales, pese a haber recibido atención médica. Una vez en tierra, intervinieron la Oficina Fiscal de Las Heras y personal policial para investigar lo ocurrido

Se trató de un pasajero del vuelo 420 de Copa Airlines, oriundo de la localidad de Las Heras y quien aterrizó en el aeropuerto El Plumerillo sin signos vitales. Maps

Un hombre de 73 años murió durante un vuelo comercial desde Panamá y tenía de destino la provincia de Mendoza. El pasajero se descompensó cuando el avión sobrevolaba el océano Pacífico, pocas horas después del despegue.

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Se trató de un pasajero del vuelo 420 de Copa Airlines, oriundo de la localidad de Las Heras y quien aterrizó en el aeropuerto El Plumerillo sin signos vitales, indicó Mendoza Today. Médicos que estaban a bordo lo asistieron y le hicieron maniobras de RCP. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, su muerte fue confirmada minutos después.

Un turista se descompensó y murió durante un vuelo a Mendoza Ante la emergencia, la tripulación analizó la posibilidad de desviar el avión y aterrizar en Colombia para que el pasajero pudiera recibir atención médica. Finalmente, decidieron continuar con el recorrido previsto y aterrizaron cerca de la 1.25 de la madrugada de este jueves.

Ante la emergencia, la tripulación analizó la posibilidad de desviar el avión y aterrizar en Colombia para atención médica. Maps Una vez en tierra, intervinieron la Oficina Fiscal de Las Heras y personal policial para investigar lo ocurrido. También trabajó la Policía Científica, que hizo los procedimientos correspondientes antes de retirar el cuerpo para ser enviado a la morgue. Ahora, el Cuerpo Médico Forense deberá determinar la causa de muerte.

El vuelo de Copa Airlines conecta de manera directa el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, con el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli, en Mendoza. La ruta tiene una distancia cercana a los 4.800 kilómetros.

El Gobierno autorizó a otra empresa a operar vuelos no regulares dentro y fuera del país El Gobierno autorizó a Pampa Jet Sociedad Anónima (S.A.) a explotar servicios no regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, internos e internacionales, de forma combinada. La medida fue oficializada este jueves a través de la Disposición 22/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. La empresa había solicitado la autorización en el marco del artículo 102 del Código Aeronáutico. Según consta en la disposición, Pampa Jet cumplió con las exigencias establecidas por la normativa y acreditó los requisitos de capacidad técnica y económica financiera previstos en el artículo 105 de la Ley 17.285. La autorización se encuadra además en el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales, aprobado mediante el Decreto 599/2024, que establece el régimen para la obtención de autorizaciones destinadas a realizar actividades de transporte aéreo interno e internacional de pasajeros y cargas, tanto para servicios regulares como no regulares.

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