Provincias: Luis Caputo volvió a abrir la billetera en septiembre y le da por primera vez ATN a La Pampa

El Gobierno volvió a darle fondos a tres provincias este mes por $12.000 millones. En lo que va del año el ajuste a los estados subnacionales alcanza al 64%.

El peronista Sergio Zilioto recibió en septiembre por primera vez desde que gobierna Javier Milei una ayuda en ATN.

En el inicio del mes, el ministro de Economía , Luis Caputo, volvió a abrir la billetera para asistir con fondos a algunas de las provincias. El pasado 4 de septiembre le mandó $12.000 millones a Misiones , Jujuy y, por primera vez en la gestión de Javier Milei, a La Pampa , gobernada por el peronista Sergio Zilioto.

En términos globales, se trata de un monto modesto dentro de lo que es el gasto primario , pero revierte la falta total de ayuda a los Gobernadores que hubo en agosto. Se trata de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que son los fondos de mayor discrecionalidad de manejo por parte del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Según indica la consultora Politikon Chaco, Jujuy recibió $3.500 millone s, La Pampa también obtuvo $3.500 y Misiones obtuvo $5.000 millones. De ese modo, el total repartido fue de $12.000 millones en lo que va del mes.

"Para el caso jujeño, se trata del cuarto ATN recibido en el año : ya había captado estos fondos en febrero por $3.000 millones, marzo por $2.000 millones y julio por $5.000 millones", dice el reporte. La consultora agrega que "contando el desembolso de septiembre, acumula unos $13.500 millones en el año en concepto de ATN".

En el caso misionero, es el quinto envío de ATN durante 2026: los $5.000 millones de septiembre se suman a la misma cantidad recibida en julio, $5.500 millones de marzo y abril y $4.000 millones en febrero. En el año, totaliza $25.000 millones recibidos por esta vía.

Para La Pampa es el primer ATN en el año y también el primero en lo que va de la gestión Milei: el último aporte que había captado la provincia fue en diciembre 2023, previo al cambio de gobierno, recuerda Politikon Chaco.

El informe indica que en 2026 hay 15 provincias que recibieron ATN por un total de $163.000 millones. El ranking está encabezado por Misiones ($25.000 millones), seguido de Entre Ríos ($15.000 millones) y Corrientes y Mendoza ($14.000 millones en cada caso).

Las provincias sostienen el ajuste

De acuerdo con datos de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP), en términos nominales las provincias vienen resignando en 2026 un total de $893.492 millones, casi el 9% del superavit primario acumulado este año. El año pasado entre enero y agosto habían recibido $1,66 billones y este año están en $0,77 billones.

Se trata de lo que se denominan transferencias corrientes, que es dinero que el gobierno federal envía por fuera de la coparticipación y que por lo tanto no impactan en el Presupuesto. Ese concepto incluye los ATN y otros envíos para caminos y salud. El acumulado de ocho meses del 2026 muestra una caída real del 64%.

En agosto del año pasado los Gobernadores habían recibido $169.330 millones, y este año solo $31.407 millones, con una caída de 86% real interanual.