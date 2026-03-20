Javier Milei en Tucumán: la "fábrica de alfileres del siglo XXI", el homenaje a Adam Smith y las dudas de empresarios

El presidente Javier Milei visitó la provincia invitado por la Fundación Federalismo y Libertad, el think tank liberal que nutre las bases ideológicas de La Libertad Avanza. Elogios para Patricia Bullrich.

Afuera del hotel se puso una pantalla gigante en la que los seguidores de LLA pudieron ver la exposición del presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei arribó este jueves a Tucumán, en donde fue recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo en el aeropuerto local, tras días en los que la dirigencia provincial libertaria sostuvo fuertes cruces con el mandatario por las inundaciones. La visita del jefe de Estado, invitado por la Fundación Federalismo y Libertad -el think tank liberal que nutre a LLA-, estuvo marcada por fuertes definiciones sobre inteligencia artificial, críticas a la oposición, un homenaje al padre del liberalismo económico Adam Smith y un reconocimiento público a su exrival electoral Patricia Bullrich.

La asistencia de Milei, que arribó cerca de las 19.30, fue en el marco del Foro Económico del NOA que organiza todos los años la fundación que lo invitó y se desarrolló en Hotel Hilton Garden Inn, en la zona del exMercado de Abasto, en la capital tucumana. El encuentro reunió a funcionarios nacionales, empresarios y economistas bajo el lema "La hora de las provincias". Entre los disertantes estuvieron la senadora nacional Patricia Bullrich; el exministro del Interior Lisandro Catalán; el consultor Jorge Giacobbe y el CEO de Globant, Martín Migoya, entre otros.

El salón del encuentro estuvo colmado de hombres y mujeres de negocios, como el empresario sucroalcoholero Jorge Rocchia Ferro, Bernardo Racedo Aragón , CEO de El Cardón; referentes de la Federación Económica de Tucumán, jóvenes de distintas actividades productivas y del mundo bursátil, más un importante número de dirigentes políticos tucumanos, en su mayoría, aunque también los hubo de Santiago del Estero, Jujuy y Salta . Antes que subiera Milei al escenario, el salón fue desalojado por cuestiones de seguridad, bajo la promesa de que en 15 minutos todos retornarían a sus lugares cuando llegara el presidente. No sucedió. La tercera parte quedó afuera por el estricto dispositivo de control, por lo que hubo aplausos, silbidos y abucheos de los que quedaron afuera. Les quedó el consuelo de ver a Milei en una pantalla que se ubicó afuera del hotel, en donde siguió el discurso una deshilachada audiencia.

Entre los asistentes por la política estuvo la conducción del partido provincial CREO, que hace unas semanas decidió acompañar las políticas de la Casa Rosada, el diputado nacional libertario Gerardo Huesen , los legisladores provinciales tucumanos Agustín Romano Norri y Raquel Nievas, y el intendente de Concepción Alejandro Molinuevo . De otras provincias estuvieron el senador nacional Manuel Quintar (LLA), su par de Salta Emilia Orozco y el presidente de LLA de Santiago del Estero, Tomás Figueroa . También hubo militantes de ciudades tucumanas a los que LLA provincial alienta con candidaturas para 2027. "Lamento que el presidente no haya tenido contacto con los seguidores, la gente lo quiere a él", reflexionó a Ámbito un dirigente libertario, sin cargo, de una ciudad importante del Gran Tucumán.

Este medio dialogó también con un joven de 24 años que trabaja en el mundo bursatil, en una empresa importante del NOA. "Yo vine por Milei porque me parece que es el único que propone cosas distintas, aunque sus modales hagan ruido. Lo apoyo pero cuando escucho a otros que lo acompañan, como a Patricia Bullrich, me parece que nos toman el pelo, nos mienten con el mismo discurso de la política de siempre", sostuvo . También Ámbito charló con uno de los expositores, quien sostuvo que los asistentes fueron respetuosos y remarcó que los empresarios suelen consultarle por el clima político porque eso también define inversiones. "El Adornigate pasará, en unas semanas ya no se hablará, pero el caso LIBRA es otra cosa y puede dañar al Gobierno. Y a eso hay que sumarle el ruido que hay hay sobre una situación económica complicada en la que se encuentran muchos argentinos", señaló.

“La inteligencia artificial es la fábrica de alfileres del Siglo XXI, así que podemos descartar las teorías distópicas, y tengo 250 años de evidencia”, remata @JMilei en el FENOA, a salón colmado. pic.twitter.com/qWRf5rYYfF

Tras la exposición del mandatario hubo dos tipos de rostros al salir del salón. El mundo de la política se retiró exultante por las palabras del presidente pero las caras del empresariado decían otra cosa. ¿Por qué esa seriedad?, preguntó Ámbito a un hombre de negocios importante que pidió no ser mencionado. "Porque se esperaban definiciones sobre el rumbo del país y eso no quedó claro, para los que estamos a 1.000 kilómetros del Obelisco todo es más difícil, no alcanza con prometer menos inflación, hablar de Adam Smith y despotricar contra la oposición".

"La inteligencia artificial es la fábrica de alfileres del siglo XXI"

En el marco de su exposición, Milei utilizó una metáfora histórica para describir el rol de la inteligencia artificial en la economía moderna. "La inteligencia artificial es la fábrica de alfileres del siglo XXI", afirmó el jefe de Estado, en referencia al emblemático ejemplo de Adam Smith sobre la división del trabajo.

La analogía remite al clásico caso que Smith utilizó en "La Riqueza de las Naciones" (1776), donde describía cómo la especialización en la fabricación de alfileres permitía que diez obreros produjeran 48.000 unidades por día, mientras que trabajando de forma aislada apenas lograrían fabricar una docena cada uno. Con esta comparación, Milei sugierió que la IA representa para la economía contemporánea el mismo potencial multiplicador que la división del trabajo representó para la Revolución Industrial.

Homenaje a Adam Smith

La visita coincidió con el reciente aniversario de la publicación de la obra capital de Adam Smith, "Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones". El presidente aprovechó la ocasión para profundizar en las raíces ideológicas de su gestión. "Tengo intención en el día de hoy de describir las contribuciones esenciales de Adam Smith que tienen consecuencia directa en la forma en la cual nosotros diseñamos nuestras políticas públicas", declaró Milei ante los asistentes. El mandatario vinculó explícitamente las ideas del filósofo escocés del siglo XVIII con las decisiones de su gestión, marcando así la impronta intelectual que guía su administración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2034800431184871791?s=20&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en el Foro Económico del NOA 2026 en Tucumán. pic.twitter.com/qVjOPncjQF — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 20, 2026

El reconocimiento a Patricia Bullrich

En un gesto de unidad hacia el espacio que compitió internamente en 2023, Milei recordó las elecciones primarias y destacó la figura de la exministra de Seguridad. "Había una opción más radicalizada y había una no radicalizada; tenemos el honor de tener aquí con nosotros a quien compitió conmigo, la doctora Bullrich", expresó el presidente.

Milei elogió la actitud de su excontrincante: "Tuvo -Patricia Bullrich- la grandeza de que cuando la gente prefirió más la opción más radicalizada, en lugar de optar por una situación miserable decidió involucrarse con el cambio radical" que suponía La Libertad Avanza. El mensaje buscó consolidar la imagen de un espacio político cohesionado, donde las diferencias de la contienda electoral quedaron subordinadas al proyecto de transformación que, según Milei, representa su fuerza. Para algunos, el gesto no fue casual porque la hizo el mismo día en el que el expresidente Mauricio Macri relanzó el PRO.

Recibimiento oficial

La visita presidencial comenzó con la llegada de Milei al aeropuerto de Tucumán, donde fue recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo. El encuentro entre ambos mandatarios fue una clara señal de diálogo institucional. Jaldo es uno de los gobernadores peronistas dialoguistas en los que la Casa Rosada encontró apoyo en el Congreso de la Nación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/2034768119877513506?s=20&partner=&hide_thread=false Tucumán | Recibimos en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo al presidente de la Nación, @JMilei, quien visita nuestra provincia para participar del Foro Económico del NOA, un espacio de diálogo y reflexión impulsado por la Fundación Federalismo y Libertad.



Como lo… pic.twitter.com/1VEj8WurYn — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) March 19, 2026

La Fundación Federalismo y Libertad, organizadora del evento central, se consolidó así como uno de los espacios de reflexión política más influyentes dentro del armado de LLA. La visita de Milei evidenció la estrategia del gobierno de mantener activa la agenda federal con jefes provinciales cercanos.