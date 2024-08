Nación convocó a Río Negro y Neuquén para avanzar en la privatización de cuatro hidroeléctricas

Se trata de las hidroeléctricas Cerro Colorados-Planicie Banderita sobre el río Neuquén; y El Chocón-Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila en el río Limay, cuyas concesiones el Gobierno decidió prorrogar para avanzar en su privatización.

Sobre este punto, el funcionario neuquino consideró: “Llega tarde, porque la verdad que después de 30 años de concesiones que se sabía que se iban a vencer, después de una comisión que hizo el gobierno nacional anterior cuando también se tomaron todo el tiempo, termina saliendo este decreto post vencimiento. Esto no hace bien a la institucionalidad".

Rubén Etcheverry.jpg El ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Etcheverry.

Al respecto, el ministro sostuvo "que la demora no es lo adecuado, no es lo pretendido ni lo que viene insistiendo la provincia del Neuquén y Río Negro”. No obstante, confirmó que Nación “había anticipado a los gobernadores el alcance de esta norma y ya convocó a los gobernadores para tener una reunión y avanzar en las pautas que establece este decreto”.

“No es todo lo claro que hubiésemos pretendido desde la provincia. Ahora esperamos el trabajo en conjunto para determinar los pagos adicionales ya sean por canon o por regalías como lo establece la propia ley que sancionó la Legislatura provincial", comentó Etcheverry.

A la vez indicó que pretenden saber "cómo van a ser las normas de manejo de agua trabajando en conjunto con la autoridad de cuencas con el organismo regulador de presas y también cómo van a ser los aspecto de protección ambientales de aquí en adelante en el período de transición y sobre todo durante la nueva concesión”.

Por último, Etcheverry recordó que Neuquén "siempre ha planteado trabajar en conjunto” y que “la modificación de la Constitución Nacional de 1994 donde se le reconoce el dominio originario a las provincias sobre los recursos naturales no fue mencionado en los considerados del decreto”.

“Neuquén ya tiene el 30% de El Chocón y el 4% de Central Puerto, o sea que está participando dado que es accionista minoritaria en las sociedades concesionarias”, concluyó.

Reclamo de Neuquén por las represas hidroeléctricas

A comienzos del mes, Neuquén había elevado una queja y exigió a la gestión libertaria que ceda el comando de las centrales hidroeléctricas emplazadas en la provincia.

A la par reiteró el pedido para conformar una mesa de diálogo en pos de ese objetivo. En el reclamo, el gobierno de Rolando Figueroa habló de "empresas que administran los aprovechamientos hidroeléctricos y presas", argumentó que "el reclamo legítimo se funda en la propiedad de los recursos hídricos" y criticó la "indiferencia" del Poder Ejecutivo nacional.

Específicamente, la administración neuquina centra sus exigencias en los "aprovechamientos hidroeléctricos existentes en los ríos Neuquén y Limay".

También sobre las concesiones hidroeléctricas El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados, Planicie Banderita y Arroyito, "cuyos respectivos contratos de concesión han expirado y sus períodos de transición han sido reiteradamente prorrogados a la fecha por la Secretaría de Energía de la Nación (SEN); como así también a las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata y Planicie Banderita".