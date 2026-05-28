Energía: más de la mitad de las pymes proveedoras del sector operan casi a tope de capacidad, pero siguen los despidos

El auge de la producción no convencional de petróleo y gas no se traslada de lleno a las pymes industriales que proveen al sector, aunque sí se vieron buenos números en capacidad instalada y plazos de pago.

El sector energético es uno de los grandes motores de crecimiento de la actividad económica , a la vez que el complejo petrolero-petroquímico ya está afianzado como el segundo de mayor relevancia en materia de exportaciones. Pese al auge del rubro, las pymes industriales proveedoras del sector muestran un panorama ambiguo: mientras el uso de capacidad instalada exhibe muy buenos números , la situación del empleo no mejora y crece la cautela , ante los problemas de competitividad y la incertidumbre respecto de la implementación de los proyectos del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Así lo informó GAPP , una red de colaboración estratégica conformada por más de 250 empresas nacionales que desarrollan, producen y comercializan equipamiento y servicios técnicos para la energía y la minería. Según el habitual relevamiento realizado por la entidad, el 52% de las 160 firmas encuestadas operó en el primer trimestre de 2026 a tope de su capacidad instalada, o cerca de ella , cuando a fines de 2025 esa cifra era del 34%.

Otro dato positivo del reporte fue que el cumplimiento de los tiempos preestablecidos en las negociaciones de contratos subió del 39% al 53% . Un 37% afirma que los plazos de pago demoran entre tres y seis meses, mientras que las demoras superiores a seis meses subieron del 7% al 11%.

Estos números se dan en medio del boom de producción de Vaca Muerta , que en abril registró por primera vez un promedio diario de 616.400 barriles de petróleo no convencional. Esto representa cerca del 70% de la producción total en el país.

Hacia adelante, se espera que comience a operar el puerto de Río Negro, una obra clave para ampliar la capacidad exportadora de Vaca Muerta. Asimismo, el sector energético lidera, junto al minero, los proyectos de inversión del RIGI, tanto para las etapas de perforación, como de transporte y exportación.

Sin embargo, las pymes que abastecen de insumos al sector mantienen la prudencia. El porcentaje de firmas que mostraron optimismo en el primer trimestre se redujo del 60% al 48%, a la vez que "otro 48% se declara ahora 'Moderado/cauteloso' respecto al impacto de proyectos del RIGI, Vaca Muerta Oil Sur o los GNL SESA y ARG, frente al 37% del trimestre anterior". En paralelo, apenas un 4% muestra preocupación de cara al futuro.

En este contexto, las pymes no muestran señales de un incremento sostenido en las nóminas de empleo. El 47% de las firmas respondió haber tenido modificaciones en su plantilla entre enero y marzo, siendo los despidos la principal causa de estas variaciones.

image

La competitividad aparece como el principal problema para estas empresas. "Las empresas enfrentan una presión externa creciente, lo cual también se traduce en afectaciones de los contratos laborales. El 80% de preocupación por la competitividad explican por qué, a pesar de tener mayor nivel de actividad, el optimismo ha cedido terreno frente a una postura de moderación y cautela mientras se espera la ejecución efectiva de los grandes proyectos energéticos previstos para el año", señaló GAPP.