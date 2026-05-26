La venta de combustibles cayó por tercer mes consecutivo en abril

Las ventas de combustibles volvieron a caer en abril y acumularon su tercer retroceso consecutivo. Depositphotos

La venta de combustibles al público registró en abril su tercer mes consecutivo de caída interanual en lo que va de 2026. Según un informe de Surtidores, se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos, frente a los 1.365.814 metros cúbicos del mismo mes de 2025.

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El dato representó una baja del 2,38% interanual. Además, en la comparación contra marzo, la demanda también mostró un retroceso del 1,98%, aunque el informe aclaró que en esa medición incide la diferencia de días entre ambos meses: marzo tuvo 31 y abril, 30.

De acuerdo con el relevamiento, la tendencia negativa volvió a repetirse en el cuarto mes del año y consolidó un escenario de menor consumo en el mercado interno de combustibles.

Qué pasó con los combustibles premium El informe señaló que, aunque con un ritmo más moderado, se mantiene el crecimiento en el consumo de combustibles premium. En el caso de la nafta premium, la suba fue del 0,76% interanual, mientras que el gasoil Grado 3 avanzó 5,85%.

En cambio, los combustibles de mayor consumo mostraron bajas más marcadas. La demanda de nafta súper retrocedió 1,63%, mientras que el diésel Grado 2 cayó 9,96%, una tendencia que se repitió por otro mes con descensos más pronunciados.

Las provincias con más ventas de combustibles Por jurisdicción, Buenos Aires volvió a ubicarse al frente del ranking de ventas durante abril, con 468.312 metros cúbicos comercializados. Luego se ubicaron Córdoba, con 141.750 metros cúbicos; Santa Fe, con 106.571 metros cúbicos; y CABA, con 86.577 metros cúbicos. En cuanto a las empresas, YPF lideró la comercialización durante el mes, con 746.648 metros cúbicos vendidos. Más atrás quedaron Shell, con 294.978 metros cúbicos; AXION Energy, con 159.011 metros cúbicos; y PUMA Energy, con 72.413 metros cúbicos.

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