Mar del Plata offshore: audiencia pública que dirime brecha política

La audiencia de ayer contó con 42 presentaciones de 64 que habían sido invitadas a discurrir sobre un tema que también provocó posicionamientos en la sociedad y en el empresariado.

Nidia Álvarez, CEO de la empresa Equinor, aseguró que “en Noruega la actividad offshore tuvo un rol fundamental en la transformación productiva y social del país, que pasó de tener escasos recursos a tener el primer lugar en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. El propósito de Equinor es convertir los recursos naturales en energía para la gente y contribuir al progreso real de las comunidades en las que estamos presentes”.

Guiño

También se manifestaron a favor desde el Consorcio Portuario y el Sindicato Marítimo de Pescadores, lo mismo que especialistas del CONICET-FLASCO.

Por su parte, dieron su opinión en contra Greenpeace, ambientalistas de la zona y, a título personal, el director de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, quien sostuvo que hablar de exploración petrolera es muy distinto a las discusiones que se daban en la década pasada. “Hay un claro consenso internacional por la influencia negativa de los combustibles fósiles para el futuro de nuestro planeta”, dijo.

Desde su anuncio, el pasado 30 de diciembre, la iniciativa trajo aparejado diferentes posturas. Desde ambientales a políticas. Y fue el propio intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (Juntos), quien horas después tomó la decisión de judicializar un tema que, hoy, tras varias instancias, requiere que se expida la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.

“La audiencia pública que se está desarrollando en el HCD es de suma importancia para que, entre todos los marplatenses, saquemos conclusiones basadas en fundamentos científicos y reales. En este sentido, se está cumpliendo ahora sí con uno de los pasos fundamentales que reclamó Montenegro: información y participación civil en las decisiones”, le dijo a Ámbito el concejal del PRO, Guillermo Volponi, quien no dudó al confirmar que “faltan muchas voces, aunque percibo un ánimo mayoritariamente favorable al proyecto”.

La audiencia pública fue propuesta desde Acción Marplatense, el vecinalismo que conduce el exintendente Gustavo Pulti. “No nos pareció bien que se improvise. Buscamos que haya la mayor información posible para opinar y no ser guiados por pasiones que no conducen a nada. Nuestra postura es bastante simple: nosotros no tenemos que responderle a ningún referente nacional. Mantenemos un criterio local que nos hace pensar en el vecino. Cuando se terminen las exposiciones vamos a tener una conclusión y nadie podrá lavarse las manos”, le manifestó a este medio el edil de AM, Horacio Taccone.

Agenda

Hoy será el turno de casi 100 expositores. Lo mismo pasará mañana. De esta manera, quedarán cerca de 400 particulares que serán convocados para el jueves y viernes y, en caso de no poder escucharlos a todos, según le dijeron a este medio, se prolongará por un día más de la semana que viene.

Más allá de la puja local entre aquellos que ven una posibilidad concreta de ganar puestos de trabajo -para una ciudad con uno de los índices de desocupación más altos- y los ambientalistas, de fondo sucede la batalla política.

“Hay miradas a favor en Juntos y en contra en el Frente de Todos, pero todos tienen que responder al mandato nacional o de La Plata y así es muy difícil no darse cuenta que la verdadera discusión no está puesta en donde debería”, cierra, en diálogo con este diario, otro concejal local.