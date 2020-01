Polémica por minería se coló en la tradicional Vendimia

“No puede olvidar que siete departamentos de Mendoza y la Corenave (Comisión de reinas nacionales de la vendimia) usaron a la vendimia como extorsión para perjudicarnos en el desarrollo de nuestra matriz productiva de base minera”.

“La provincia y el país deben conocer que Malargüe es distinto, que aquí no hay viñedos ni contamos con bodegas, no contamos con un clima favorable para ello y por lo tanto no somos incluidos en la promoción de los caminos del vino, principal herramienta de atracción de turistas que hoy tiene la Mendoza que realiza la Fiesta Nacional de la Vendimia”, explicaron.