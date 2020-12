Tironeos por fondos para los municipios demoraron debate de primer Presupuesto de Kicillof

El panorama comenzó a aclararse después de las 15 tras la reunión que los jefes comunales del Grupo Dorrego mantuvieron con los senadores provinciales. Ahí se concretó el principio de aprobación para que, una vez girado por la Cámara baja, el proyecto sea aprobado en el Senado -donde el oficialismo no tiene mayoría- sin cambios.

“El Presupuesto está aprobado desde ayer (por el lunes), pero la oposición buscó empiojar la jornada para figurar grandes modificaciones que al final no se dieron. El gobernador tiene el Presupuesto que necesita”, le comentó a este diario un diputado del Frente de Todos.

El oficialismo -que controla mayoritariamente Diputados- acordó un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) por 12 mil millones de pesos y aprobó el proyecto cerca de las 21. Aquí recaía una de las mayores tensiones. Sin embargo, tras su inclusión y la duplicación del egreso del Ejecutivo provincial, la oposición lo celebró como una victoria de peso.

De esta manera, la discusión se detuvo en la letra chica. “El oficialismo tilda de temas menores, algunos puntos que como oposición no podemos dejar de lado. El 40 por ciento de los bonaerenses no votó para defender sus intereses y eso es lo que hacemos. Para nosotros no es menor el tema de los Ingreso Brutos”, le dijo a Ámbito un senador de Juntos por el Cambio. Los cambios logrados se fijaron, sobre todo, en bonificaciones para el impuesto inmobiliario en el caso de los hoteles (uno de los grandes perjudicados por la pandemia) y más detalles que al cierre de esta edición todavía no podían confirmar su definición.

La semana pasada, el Frente de Todos tenía un principio de acuerdo con un FIM por 10 mil millones de pesos y la prórroga hasta diciembre de 2021 para la devolución del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal de 4.500 millones de pesos. La diferencia principal en los últimos días se dio en el aumento del FIM y en la consolidación de la prórroga para el pago de lo adeudado. Pero donde la oposición aún mantiene firme la lupa es la distribución del FIM. Es ahí donde los alcaldes hicieron valer su peso a través de sus alfiles legislativos para poder incluir una forma de distribución rápida y efectiva, bajo un pacto de fecha que no quedó plasmado en el proyecto.

El acuerdo, que dará al Gobierno de Axel Kicillof el primer Presupuesto propio de su gestión, estableció que el FIM se reparta en un 50% a partir de la fórmula que se usa para distribuir la coparticipación provincial y un 50% de acuerdo a los ingresos corrientes de las comunas en 2019.

Victoria interna

Tras la sanción de la Ley de Víctimas en el Senado, la otra mirada en el orden el día estuvo depositada en el proyecto de ley impulsado por el oficialismo para que la Provincia compre combustibles solo a YPF. Según le anticiparon a este medio, la iniciativa llevada adelante por el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados también conseguiría su aprobación.

Se trata de una medida que propone que toda la administración pública provincial hagan las recargas necesarias para sus móviles a YPF. Un movimiento político que impactará de lleno en las estaciones de servicio.

El Presupuesto apunta a la reactivación económica, después de tres años de recesión y de un 2020 de caída de dos dígitos en el nivel de actividad.

Contempla una inversión en materia de infraestructura, de más de 174 mil millones y se incrementan los gastos en Salud un 130 por ciento; en Educación un 124; en Desarrollo de la Comunidad un 122 por ciento y Seguridad un 84 por ciento.

En materia de endeudamiento, la Ley de Presupuesto solicita autorización a la Legislatura para emitir deuda a lo largo del año por $65 mil millones.