Provincias, en alerta ante baja demanda de reservas para Semana Santa

Marcelo Rosental , presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza, destacó que las cifras de ocupación para Semana Santa no son las que esperaban y no superan el 50%. Sobre la posibilidad de que mejoren en los próximos días, vaticinó que no sucederá, como tampoco hay buenas perspectivas para las vacaciones de invierno "porque a los argentinos que pueden viajar, les sigue conviniendo ir al exterior", sostuvo en una entrevista en Radio Jornada.

Para este empresario, la baja también obedece a un cambio en los hábitos de los turistas. Este año muchas reservas se realizaron en el último momento y no son pocos los que optaron por no salir de viaje. "Mucha gente del lugar decidió quedarse en casa y aprovechar el feriado para descansar sin gastar", explicó. Destacó que la baja en la ocupación no es la única señal alarmante para el sector ya que también hubo una disminución en el consumo en los destinos turísticos. "El que vino, gastó poco. Ya no es el turista que elige un restaurante de alta gama o que realiza excursiones a diario", afirmó. Ante esta situación, agregó, algunos establecimientos hoteleros se vieron obligados a cerrar algunos días de la semana por la baja demanda, algo impensable en años anteriores. "Hoy en Mendoza estamos en modo supervivencia. Solo aquellos que tienen la capacidad de resistir este contexto van a seguir abiertos", concluyó Rosental.