Crimen de Agostina Vega: las imágenes que complican al detenido Claudio Barrelier y reconstruyen las últimas horas con vida de la adolescente

La investigación incorporó registros que muestran los movimientos del único detenido hasta el momento, antes de que fuera hallado el cuerpo de la adolescente. Las imágenes son consideradas una pieza clave.

La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó un elemento clave en las últimas horas: una serie de registros que muestran el recorrido realizado por Claudio Gabriel Barrelier , el único detenido en la causa, antes de que fueran hallados los restos de la adolescente en un descampado de Córdoba .

Las imágenes incorporadas al expediente permitieron reconstruir parte de los movimientos del sospechoso y se convirtieron en una de las pruebas centrales que analizan los investigadores para determinar qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.

Según la reconstrucción judicial, Barrelier fue captado mientras se dirigía hacia la zona de pastizales de barrio Ampliación Ferreyra, el sector donde posteriormente encontraron el cuerpo de Agostina. Los registros son considerados relevantes porque ayudan a establecer una línea temporal de los hechos y a ubicar al acusado en las inmediaciones del lugar.

La adolescente de 14 años era buscada intensamente desde el 23 de mayo, cuando se perdió todo contacto con ella tras reunirse con el sospechoso. Desde entonces, familiares, vecinos y fuerzas de seguridad participaron de distintos operativos para intentar localizarla.

La causa tuvo un desenlace trágico cuando las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo en una zona descampada ubicada a unos 12 kilómetros del centro de la capital cordobesa.

Una prueba clave para la Justicia

Los investigadores trabajan ahora sobre distintos registros de cámaras de seguridad, peritajes telefónicos y testimonios para reconstruir minuto a minuto los movimientos de Barrelier y determinar cuál fue su participación en el hecho.

Las imágenes analizadas por la Justicia muestran parte del trayecto realizado por el acusado antes de ingresar al sector donde luego se produjo el hallazgo. Ese material se suma a otras evidencias recolectadas durante los allanamientos y procedimientos realizados en el marco de la causa.

Mientras tanto, los peritos continúan realizando estudios sobre distintos elementos secuestrados para intentar esclarecer las circunstancias de la muerte de la adolescente y establecer si hubo otras personas involucradas.

La sospecha de que pudo no haber actuado solo

En paralelo, familiares de Agostina expresaron públicamente sus dudas respecto de que Barrelier haya actuado sin ayuda. Esa hipótesis también forma parte de las líneas de investigación que evalúan los fiscales mientras avanzan las pericias. Por el momento, el acusado continúa detenido y permanece como el principal sospechoso del crimen que conmocionó a Córdoba. La Justicia busca determinar con precisión qué ocurrió durante las últimas horas de la adolescente y reconstruir todos los movimientos previos al hallazgo.

La reacción de la madre de Agostina Vega al conocer la noticia de la muerte de su hija

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, sumó en las últimas horas un dato que refleja la dimensión de la tragedia que atraviesa su familia. La madre de la víctima, Melisa Heredia, permanece internada en terapia intensiva y pudo saber, en voz de los abuelos, que la joven fue hallada muerta este sábado.

En diálogo con la prensa este domingo, Miguel y Elizabeth (los abuelos de Agostina) relataron cómo se enteró su hija de la muerte de la adolescente. Dieron detalles dolorosos sobre la reacción de la mujer y cómo fue el momento en el que conoció la triste noticia.

melisa heredia madre de agostina vega Melisa, la madre de Agostina Vega.

"Le dimos la noticia, la tuvieron que sedar. La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no podíamos decir", contaron los abuelos de Agostina. Melisa está internada en grave estado de salud y hay preocupación tras conocerse la triste novedad de la muerte de la joven de 14 años. "Está en una habitación aislada, vamos a ir hasta las últimas consecuencias", manifestaron.

"Nuestra hija está mal, está muy deshidratada, tiene problemas renales, está muy mal", manifestaron los familiares de Melisa. Sin embargo, remarcaron que "estábamos preparado para todo", ante la eventual aparición sin vida de Agostina. "Vamos a seguir luchando", expresaron los abuelos.

Según explicó Carlos Nayi, abogado de Melisa Heredia, madre de Agostina, la familia mantuvo hasta último momento la esperanza de encontrar a la adolescente con vida. Sin embargo, el hallazgo del cuerpo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra confirmó el desenlace más temido y abrió una nueva etapa en la investigación judicial.

De acuerdo con lo informado por Nayi, Melisa Heredia fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque de Córdoba horas antes de que se confirmara el hallazgo. La mujer ingresó con un grave cuadro de deshidratación y permanece bajo atención médica especializada debido a su estado de extrema vulnerabilidad física y emocional.