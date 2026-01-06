Renuncias en el equipo económico sacuden a Tierra del Fuego en medio de una delicada situación financiera

El ministro Francisco Devita oficializó su salida de la administración de Gustavo Melella junto con parte de sus colaboradores. La provincia había pedido adelantos de impuestos a las empresas para pagar los aguinaldos públicos. Qué dijo Luis Caputo.

Una serie de renuncias en el equipo económico en medio de la delicada situación en las finanzas que atraviesa la provincia sacudieron en las últimas horas a la gestión de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que encabeza el gobernador Gustavo Melella. Entre las salidas está la del ministro de Hacienda provincial, Francisco Devita .

Si bien Devita había comunicado el portazo el pasado 31 de diciembre, recién se hizo pública en las últimas horas, así como también las de parte de sus colaboradores. Lo siguieron el secretario de Finanzas Eduardo Almirón Denis y la directora de Hacienda María de los Ángeles Vázquez.

Consultado por Ámbito , el ministro saliente admitió que se trató simplemente de un "ciclo cumplido" y evitó meterse en polémicas con el mandatario. De acuerdo a fuentes locales, la sangría en la cartera se sabía desde el año pasado, ya que el propio gobernador impulsaba los cambios. Su reemplazante será el contador Alejandro Barroso.

En diciembre pasado, el primer magistrado provincial ya había movido su gestión, con la asunción de su vocero Jorge Canals como nuevo jefe de Gabinete.

“Canals asume con el compromiso de seguir trabajando en equipo, coordinando las políticas públicas que nuestra provincia necesita, con eficiencia, transparencia y una mirada puesta en el servicio a todos los fueguinos. Su experiencia y dedicación serán pilares para profundizar el trabajo que venimos realizando”, destacaron en la ocasión.

Francisco Devita

Cabe recordar que Fuerza Patria (FP), espacio que integra Melella, cayó derrotado por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 26 de octubre pasado, perdiendo una de las dos bancas que tenía en el Senado. Además, la escudería se fracturó, ya que los intendentes de Río Grande, Martín Pérez, y de Tolhuin, Daniel Harrington, amos del PJ, jugaron con la marca Defendamos Tierra del Fuego.

Las renuncias se produjeron en una situación económica delicada para los fueguinos, marcada por el ajuste del Gobierno nacional a las provincias y los interrogantes sobre el futuro del régimen de promoción industrial de la provincia.

De hecho, por su pertenencia a Fuerza Patria (FP) y su oposición a la gestión de Milei, Gustavo Melella es uno de los cuatro gobernadores vetados por la Casa Rosada. Los otros tres son Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Aunque el desembarco de Diego Santilli oxigenó el vínculo de la administración libertaria con los jefes provinciales, lo cierto es que ese cuarteto de caciques peronistas permanecieron corridos de las conversaciones por ítems como el Presupuesto 2026 y las reformas que el Gobierno empuja en el Congreso.

La situación fueguina y el mensaje de Luis Caputo

Como correlato a las renuncias, la Isla atraviesa actualmente una situación delicada en cuanto a las finanzas. En las últimas horas se conoció que Melella les pidió a las empresas del polo industrial local un millonario adelanto extraordinario de impuestos cercano a los $20.000 millones para afrontar el pago del medio aguinaldo de unos 16 mil empleados estatales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2008356993765949615&partner=&hide_thread=false Oh casualidad, las provincias gobernadas por kirchneristas son las que más impuestos cobran y a las que peor les va. https://t.co/X3Hplozaov — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 6, 2026

Al respecto, el diputado nacional libertario Santiago Pauli había denunciad en diciembre que "oficialmente la provincia de Tierra del Fuego está quebrada". "Gustavo Melella está pidiendo adelantos a empresas para conseguir 20.000 millones de pesos porque no puede pagar aguinaldos. ¿Las víctimas? Siempre los mismos: los fueguinos de bien", dijo el legislador austral.

Acto seguido, dijo: "Te matan a impuestos pero las escuelas se caen a pedazos, las comisarías no tienen gas y ahora ni siquiera sabes si vas a cobrar el aguinaldo. Es momento de que la libertad avance".

El escenario escaló en las últimas horas, cuando el propio ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se hizo eco de los menesteres fueguinos. A través de sus redes sociales, Caputo compartió un tuit crítico de Melella y sumó: "Oh casualidad, las provincias gobernadas por kirchneristas son las que más impuestos cobran y a las que peor les va".

En una entrevista con radio Provincia, Devita reconoció que habían pedido un anticipo de $15.000 millones a Nación y que se mantienen a la espera de una respuesta.