Las reacciones del Manuel Adorni al fallo de la Justicia por el viaje de su esposa en el avión presidencial

El funcionario celebró la decisión del juez Rafecas de archivar la causa. En su análisis, el magistrado definió que no hubo perjuicio económico para el Estado.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el presidente Javier Milei celebraron el fallo del juez Daniel Rafecas que dispuso archivar la investigación por el viaje la esposa del primero, Bettina Angeletti, a Nueva York a bordo del avión oficial ARG-01 . Según el magistrado, la investigación definió que "las circunstancias del viaje “no encuadraban en el accionar típico investigado” y, por lo tanto, “carecían de relevancia en términos jurídico penales”.

Tras conocerse la decisión, Adorni escribió en X: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Luego, fiel a su estilo, el funcionario sentenció: “Será Justicia. Fin”.

Minutos después, fue el turno del Presidente, quién reposteó el tuit del jefe de Gabinete y sumó un breve mensaje: "Esto empieza a ponerse lindo..."

El episodio que dio origen a la causa se remonta a principios de marzo, cuando Milei viajó a Estados Unidos junto a su comitiva para participar de la Argentina Week en Nueva York. En ese contexto, la difusión de una imagen dejó en evidencia que Angeletti —sin cargo formal ni funciones asignadas en la gira— había abordado el avión presidencial junto a los funcionarios.

"El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene". Será Justicia. Fin. pic.twitter.com/yFzzxvbFBr

La situación abrió un debate sobre el uso de recursos públicos con fines privados, una cuestión que el propio Adorni había cuestionado duramente tanto en administraciones anteriores como también una vez desempeñando su cargo como vocero .

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En plena polémica, el funcionario buscó justificarse en una entrevista televisiva y aseguró que "se estaba deslomando en Nueva York", una frase que intensificó las críticas de la población. Días más tarde, terminó reconociendo que sus dichos habían sido un error y también calificó como equivocada la decisión de que su esposa viajara en la aeronave oficial.

La decisión del Juez Rafecas

La causa judicial apuntaba a una presunta malversación de fondos vinculada al uso del avión presidencial. Sin embargo, tras una serie de medidas de prueba y sin impulso fiscal, el expediente fue cerrado.

En su resolución, Rafecas sostuvo que "no se advierte una desviación del destino” en relación al vuelo que trasladó al jefe de Gabinete y a su esposa a Estados Unidos para participar de la "Argentina Week". Bajo esa línea, concluyó que los hechos analizados no configuraban una conducta penalmente relevante.

Uno de los puntos centrales del análisis fue el uso del avión oficial. Allí se determinó que “no se advierte una desviación del destino final”, dado que el viaje se realizó en el marco de “una misión oficial debidamente autorizada”. En ese sentido, también se señaló que la aeronave “no fue utilizada con fines particulares ni privados”, y que la presencia de un acompañante no modificó la finalidad pública del vuelo.

El expediente también descartó la existencia de un perjuicio económico para el Estado. Según surge de la investigación, “no se verifica una erogación particular por la presencia” de Angeletti.

Otro de los elementos considerados fue la disponibilidad de plazas en la aeronave, lo que llevó a calificar la invitación como “un uso razonable de la discrecionalidad” del Poder Ejecutivo.

Finalmente, Rafecas dispuso el archivo de la causa “por inexistencia de delito”, en línea con el dictamen fiscal. El juez también recordó que, ante la falta de impulso del Ministerio Público, no corresponde avanzar con el proceso, ya que “no hay jurisdicción sin una acción que la requiera”.