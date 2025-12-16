Tras un tenso debate, Tierra del Fuego aprobó la instalación de salmoneras en la provincia

La modificación de la ley de acuicultura fue autorizada por la Legislatura con ocho votos a favor y siete en contra. El gobernador Gustavo Mellella celebró la medida. Quejas de ambientalistas.

La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó la instalación de salmoneras en la provincia.

La Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur aprobó este lunes la nueva ley de Acuicultura provincial, que habilita la instalación de salmoneras en su territorio , luego de años de intenso debate público. "Esta norma será fundamental para ampliar nuestra matriz productiva", celebró en sus redes sociales el gobernador Gustavo Melella .

El proyecto, que modifica la ley provincial 1.355, contó con los votos positivos de 8 legisladores , mientras que 7 sufragaron de manera negativa. El debate dividió no solo al peronismo, que repartió luces verdes y rojas por igual, sino también al oficialismo local de FORJA, una coalición históricamente aliada al justicialismo.

Más allá de que la normativa habilita la instalación de salmoneras en el territorio provincial, se mantiene su veto en el Canal del Beagle así como también en lagos y lagunas.

Concretamente, la normativa permitirá desarrollar la actividad en zonas previamente declaradas aptas, con evaluación ambiental estricta. Cada proyecto deberá cumplir límites claros de producción, controles permanentes y fiscalización estatal.

Tras la aprobación en la Legislatura, el gobernador Gustavo Melella aseguró que "es un momento importante para el futuro productivo de Tierra del Fuego. Quiero agradecer a las y los legisladores que acompañaron la modificación de la Ley Provincial 1355, actualizando y fortaleciendo el marco normativo para el desarrollo acuícola".

"Esta norma será fundamental para ampliar nuestra matriz productiva. Coloca a la acuicultura como una actividad estratégica para la generación de puestos de trabajo y la inversión privada", consideró el mandatario austral.

Explicó, además, que la normativa "actualiza y fortalece las reglas del juego, incorporando los más altos estándares de control ambiental, promoviendo la investigación científica y fomentando el consumo local de productos de excelencia".

Por último, el dirigente destacó el trabajo de la Secretaría de Pesca y Acuicultura, por su "profesionalismo y empeño en generar una herramienta legislativa que nos garantizará crecimiento, más producción y más empleo".

Quien también se metió en la discusión fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado nacional, Federico Sturzenegger. El funcionario consideró que lo ocurrido en Tierra del Fuego es "otro paso hacia la normalidad".

"La acuicultura deja de estar prohibida. Tierra del Fuego tiene que desarrollar sus ventajas competitivas. Tres que son obvias son el gas, el turismo y la acuicultura. Falta que saquen los galpones de Ushuaia para que pueda explotar su potencial turístico a pleno. Argentina será próspera. VLLC!", celebró en X.

En tanto, el senador nacional Agustín Coto, de La Libertad Avanza (LLA), comentó: "Luego de mucho debate hoy Tierra del Fuego finalmente aprobó una nueva ley de acuicultura".

Exlegislador, Coto fue uno de los impulsores de la medida. En sus redes sociales, aseguró que "va a reemplazar la prohibición total de cría de salmones y truchas por un marco moderno y regulado". "Se mantienen prohibidas las salmoneras en el Canal Beagle, lagos y lagunas, y se habilita producción sustentable en zonas aptas, con evaluación ambiental estricta y reglas claras", subrayó.

Por último, consideró que significará "más empleo para los fueguinos, más alimentos de calidad, más exportación y una Provincia que es un activo para la Nación Argentina aportando una gran actividad productiva" y que "prohibir por miedo nunca fue solución".

Del lado contrario, Pablo Villegas, legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), votó en contra de la normativa y argumentó que "este debate no es solo ambiental: estamos discutiendo Estado de Derecho, institucionalidad y modelo de desarrollo".

"El dictamen que permitió llegar a este tratamiento está viciado de arbitrariedad, ilegalidad e inconstitucionalidad. Se violaron el reglamento interno, el de comisiones y el debido proceso legal legislativo", protestó.

Villegas, finalmente, aseguró: "No acepto que se use la desocupación como excusa para imponer un modelo extractivo. Las salmoneras no generan empleo genuino y dejan pasivos ambientales irreversibles. Si avanzan, habrá resistencia pacífica y democrática".

El texto contó con los votos positivos de los peronistas Juan Carlos Pino y Virgilio García, de los oficialistas provinciales Federico Greve y Myriam Martínez, de los libertarios Luciano Selzer y Natalia Graciania; de Gisela Dos Santos de Sumemos Tolhuin; y de Matías Lapadula, de Provincia Grande.

En cambio, fueron por la negativa Raúl Von der Thusen y Jorge Lechman, de Somos Fueguinos; Pablo Villegas y Damián Löffler del Movimiento Popular Fueguino; Federico Sciurano, de Provincia Grande; Victoria Vuoto, del PJ; y María Laura Colazo, del Partido Verde.

La habilitación para instalar salmoneras en territorio fueguino está atravesada por un fuerte debate. Diversos sectores advierten que su implementación podría causar una "catástrofe ambiental". De hecho, la fotografía de la votación legislativa da cuenta de que la discusión partió de manera transversal a los partidos políticos, donde primaron posiciones personales a cuestiones orgánicas.