Tierra del Fuego vuelve a encender sus motores energéticos: toma el control pleno del petróleo y el gas

Con la cesión de áreas de hidrocarburos ya firmada, Tierra del Fuego inicia una etapa en la que el control de sus recursos energéticos quedará en manos provinciales.

A partir de 2026, Tierra del Fuego comenzará a escribir un nuevo capítulo en su historia energética. Con la cesión de las áreas hidrocarburíferas que operaba YPF a la empresa estatal provincial Terra Ignis Energía S.A. , la provincia dejará de ser un actor pasivo para convertirse en protagonista pleno del desarrollo del petróleo y el gas en su territorio. El acuerdo marca el inicio de una etapa de renacimiento productivo , con foco en la continuidad operativa, la preservación del empleo y la llegada de nuevas inversiones.

La formalización del traspaso se concretó esta semana en la Casa de la Provincia, con la firma del gobernador Gustavo Melella , el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , y el titular de Terra Ignis, Maximiliano Dalessio . La operación incluye siete áreas convencionales -Lago Fuego, Los Chorrillos y las fracciones A, B, C, D y E de Tierra del Fuego- que pasarán a control provincial a partir del 1° de enero de 2026 , una vez cumplidas las instancias administrativas y legislativas correspondientes.

Todas las áreas están ubicadas en la Cuenca Austral y están dedicadas a la producción tradicional de petróleo y gas. Lago Fuego Oil and Gas Field es uno de los yacimientos más representativos de la provincia fueguina, con producción continua de gas y petróleo desde hace años, si bien de menor escala comparada con los grandes polos cupríferos y shale del país. Estas áreas han sido explotadas mediante pozos onshore que contribuyen al abastecimiento local y regional de energía y a la actividad económica de la isla.

Desde el Gobierno provincial definieron el acuerdo como una decisión estratégica que evita la paralización de los pozos, despeja la incertidumbre productiva y garantiza la continuidad laboral en un sector clave para la economía local. “Es un acuerdo histórico que marca un antes y un después para el futuro energético de nuestra provincia” , afirmó Melella, al destacar que Terra Ignis asumirá la operación y el desarrollo de los yacimientos con una mirada de largo plazo.

El mandatario subrayó que el traspaso permitirá consolidar la soberanía energética fueguina , fortalecer la matriz productiva y asegurar que la renta generada por el gas y el petróleo se reinvierta en el territorio, impulsando más producción, empleo y crecimiento local.

En ese marco, agradeció tanto a YPF por la predisposición al diálogo como al sindicato petrolero por acompañar un proceso pensado para sostener la actividad en el tiempo.

Transición ordenada y continuidad operativa

El camino hacia el traspaso comenzó en agosto, con la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) que dio inicio al proceso técnico, legal y ambiental. Desde entonces, equipos de Terra Ignis y YPF trabajaron en conjunto en un relevamiento integral de las áreas, con el objetivo de asegurar una transición ordenada y sin sobresaltos.

“Nos pusimos a trabajar con tres premisas claras: sostener la mayor cantidad de puestos de trabajo, que no caigan las regalías y avanzar en soberanía energética”, explicó Dalessio. En esa línea, se confirmó que el traspaso incluye pasivos ambientales y que YPF dejará un capital adicional para facilitar el desarrollo de nuevos negocios hidrocarburíferos bajo gestión provincial.

El reordenamiento de YPF y el nuevo rol de la provincia

Para YPF, la cesión de las áreas fueguinas se inscribe en su estrategia de reordenamiento de activos convencionales, uno de los pilares del Plan 4x4 que impulsa la compañía para concentrar inversiones en Vaca Muerta y consolidarse como un operador shale de clase mundial. “Este acuerdo nos permite enfocar recursos en proyectos de mayor escala y productividad, al tiempo que potencia el desarrollo hidrocarburífero en Tierra del Fuego”, había señalado Marín durante las negociaciones.

En paralelo, la provincia asume el desafío de gestionar directamente recursos estratégicos, con una lógica de asociaciones, reinversión local y desarrollo sustentable. El objetivo es claro: que el petróleo y el gas vuelvan a ser motores del crecimiento fueguino en un contexto de transformación del sector energético.

Una nueva etapa para el petróleo y el gas en la isla

Con la cesión ya firmada, Tierra del Fuego inicia una etapa en la que el control de sus recursos energéticos quedará en manos provinciales. Desde 2026, la actividad hidrocarburífera tendrá un nuevo impulso, orientado a garantizar continuidad productiva, fortalecer las finanzas locales y generar oportunidades en un territorio que busca redefinir su futuro energético desde adentro.

Como sintetizó Melella, el desafío es avanzar hacia un desarrollo “sustentable, con valor local y con más oportunidades para las y los fueguinos”, en un momento en el que la energía vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica y estratégica del país.