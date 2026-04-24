Karina Milei recibió en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero

Del encuentro también participaron Diego Santilli y Eduardo "Lule" Menem. El Gobierno busca revalidar acuerdos con sus aliados y avanzar en la reforma electoral.

Karina Milei continúa levantando su perfil en la arena política . Este viernes, la secretaria general de la Presidencia recibió en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero , uno de los caciques que trabaron alianzas electorales con La Libertad Avanza (LLA) en su provincia.

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El encuentro contó con la participación del ministro del Interior, Diego Santilli , y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem , dos de los integrantes de la mesa política del Gobierno nacional.

Como contó Ámbito , la hermana de Javier Milei empezó a levantar vuelo en las últimas semanas, a la sombra del escándalo en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y encabezó al menos dos reuniones con jefes provinciales aliados a Javier Milei.

La charla con Zdero, comentaron en el Gobierno, giró en torno a la agenda compartida entre Nación y la provincia.

“Ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos para que el Chaco sea parte de una Argentina con oportunidades. Queremos mirar hacia adelante, enfocarnos en el Chaco y en la Argentina que viene. Esa es nuestra esperanza y ahí vamos a poner todo nuestro esfuerzo”, afirmó el líder norteño.

El encuentro se dio apenas horas después de que el oficialismo enviara al Congreso la reforma electoral, un proyecto que, entre otros puntos, incluye la derogación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Chaco es uno de los siete distritos donde rige ese sistema para la elecciones locales.

En 2025, la administración de Leandro Zdero logró suspenderlo de manera provisoria, tal como ocurrió a nivel nacional.

Días atrás, Karina Milei había recibido al mendocino Alfredo Cornejo y al entrerriano Rogelio Frigerio, otros dos gobernadores que unieron fuerzas con La Libertad Avanza en sus provincias. La cumbre sirvió para revalidar los frentes electorales con miras al 2027.

En Mendoza ya anticiparon que acompañarán la reforma electoral, incluyendo la derogación de las PASO. La provincia también cuenta con ese sistema y, al igual que Chaco, logró suspenderlo temporalmente el año pasado.

Durante las próximas semanas, Diego Santilli volverá a su rally por el país con el objetivo de cosechar apoyos para la reforma electoral.

Acuerdo por obras

Antes de su desembarco en la Casa Rosada, Leandro Zdero se reunió con Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Juntos firmaron la contragarantía del financiamiento de FONPLATA que tomará Chaco por u$s30 millones, que serán destinados al desarrollo de infraestructura en la Ruta Provincial 9 de Miraflores – Las Hacheras.

"La obra consiste en la pavimentación de tramos estratégicos y beneficiará a más de 100 mil habitantes de distintas localidades de la provincia", explicó Caputo en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeandroZdero/status/2047054836399517824&partner=&hide_thread=false Dimos un paso importante para el desarrollo del Chaco. LOGRAMOS EL AVAL DEFINITIVO para avanzar con la RUTA AL IMPENETRABLE.



Firmamos la contragarantía para el financiamiento de FONPLATA que permitirá pavimentar la Ruta Provincial N° 9, en el tramo Miraflores – Las Hacheras.… pic.twitter.com/hDTn6l7YgE — Leandro Zdero (@LeandroZdero) April 22, 2026

Asimismo, aseguró: "Estamos trabajando con las provincias para tener una mejor infraestructura vial, consolidando los corredores estratégicos del país y mejorando la logística para bajar el costo argentino".

El gobernador chaqueño, por su parte, dijo que se trató de un "paso importante para el desarrollo del Chaco". Logramos el aval definitivo para avanzar con la ruta al Impenetrable", celebró.

Entre los beneficios, aseguró que tendrá impacto sobre la vida de 100 mil chaqueños, que permitirá mejor circulación y menor costo logístico y fomentará la integración regional y el desarrollo productivo.