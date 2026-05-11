El gobierno bonaerense convoca a la Marcha Federal Universitaria: "Hace 200 días que no se aplica la ley de Financiamiento"

El ministro de Gobierno bonaerense convocó a participar de la movilización de este martes en Plaza de Mayo y denunció que el Gobierno nacional “hizo lo imposible” para no aplicar la ley de Financiamiento Universitario. También advirtió sobre el impacto del ajuste en la ciencia, las pymes y el comercio.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco , llamó a participar de la movilización de mañana desde las 17 en Plaza de Mayo en defensa de la educación pública organizada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario.

El funcionario encabezó este lunes una conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa , y la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios , en la que además reclamó "que se cumpla con lo que establece la ley, que se aprobó por mayoría en el Congreso".

El gobernador durante su participación en la última marcha federal a favor de la educación pública.

"Mañana será la Cuarta Marcha Federal Universitaria. Hace 200 días que no se aplica la ley de Financiamiento Universitario que se sancionó el año pasado", advirtió Bianco, quien convocó a la movilización tanto "desde el gobierno provincial como desde el PJ bonaerense y el Movimiento Derecho al Futuro" que conduce el gobernador Axel Kicillof .

El ministro trazó un cuadro sombrío de la situación universitaria bajo la gestión del presidente Javier Milei : desde diciembre de 2023, las transferencias a las universidades se redujeron un 45,6% , lo que equivale -según sus palabras- a no haber recibido presupuesto durante nueve meses. El porcentaje del PBI destinado a las universidades nacionales es, a su juicio, el más bajo de los últimos 26 años .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MOVIMIENTODAF/status/2053171109382479974?s=20&partner=&hide_thread=false Por la universidad pública, por el derecho al Futuro.



Marchamos este 12 de Mayo, a las 15:30 en Diagonal sur y Perú. pic.twitter.com/PRhVDcjIi4 — Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) May 9, 2026

Sostuvo que, en materia salarial, el poder adquisitivo de los docentes universitarios cayó un 36%, "lo que equivale a siete meses sin cobrar". En ciencia y tecnología, analizó que la situación no es mejor: "la inversión real se desplomó un 46,4% en dos años, los científicos perdieron el 35% de su poder adquisitivo y el CONICET sufrió una reducción del 30%", dijo.

"Es una decisión política la de atacar a las universidades. Se abandonaron 38 obras de infraestructura universitaria en la provincia. Una tragedia en el sistema universitario y científico", sentenció Bianco.

El veto y la judicialización

El funcionario repasó el derrotero de la norma: "Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario con el argumento del déficit cero, el Congreso rechazó ese veto en octubre con más de dos tercios de los votos, y la ley debió haber sido promulgada en ese momento", describió.

Expuso luego que, sin embargo, "el gobierno nacional se negó a ejecutarla" y recordó que la disputa llegó a la Justicia: un juez ordenó en diciembre cumplir con la recomposición salarial, la Cámara confirmó ese fallo, pero el Ejecutivo nacional obtuvo un recurso extraordinario que eleva el caso a la Corte Suprema. "El gobierno nacional ha hecho lo imposible para que no se ejecute el financiamiento que le corresponde", resumió Bianco.

Marcha federal Universitaria La última marcha fue multitudinaria.

"Frente al ajuste nacional, el gobernador Kicillof nos instruyó a que nos acerquemos aún más a las universidades para poder trabajar con los recursos con que contamos", continuó el funcionario y anunció que la Provincia retomará "29 de las 38 obras universitarias abandonadas por la Nación", con una inversión de 40.000 millones de pesos.

Además, recordó que desde la administración bonaerense se financia el boleto estudiantil para un millón de alumnos, se implementó la Cuenta DNI en 25 universidades con descuentos del 40% en consumos de apuntes, almuerzos y colaciones, y se lleva adelante el programa Puentes en 81 municipios con 52 centros universitarios y 360 carreras.

Costa, sobre ciencia y comercio

En ese marco, el ministro Costa anunció que en mayo se realizará ExpoFitba y mostrará los resultados de 289 proyectos de vinculación entre ciencia, pymes y Estado financiados por 8.700 millones de pesos. "La ciencia y la universidad están siendo destruidas por Milei y nosotros estamos tratando de compensar", afirmó.

"Fitba es un programa que financia -con recursos del CFI y aportes provinciales- el desarrollo de proyectos que se realizan en universidades, institutos y otros organismos del sistema científico para desarrollar respuestas a demandas de pymes y de la administración pública provincial y municipal", planteó y graficó que "se identifica una demanda, por ejemplo mejorar la gestión energética de una pyme, se presenta un proyecto de investigación, se financia mediante el Fitba y se resuelve esa problemática productiva concreta".

Augusto Costa El ministro Costa durante la ultima conferencia de prensa.

Consultado por el cierre de comercios, Costa señaló que la provincia se contrajo un 3%, con 6.000 unidades productivas cerradas y decenas de miles de puestos de trabajo perdidos. "Los emprendedores, comerciantes y pymes nos dicen que no hay salida si todo sigue así", advirtió. Bianco fue más directo: "Se están fundiendo todos los negocios. No hay una sola persona en los comercios de ropa, en las carnicerías. Hay que cambiar el modelo de Milei".