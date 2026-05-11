Aaron Paul se suma a la tercera temporada de la serie de Prime Video "Fallout"

Las primeras dos temporadas de "Fallout" se encuentran entre las cuatro más vistas de todos los tiempos en la plataforma de streaming.

La serie Fallout de Prime Video suma una figura de renombre a su elenco, ya que el ganador del Emmy, Aaron Paul , se unirá a la tercera temporada.

Annabel O'Hagan y Dave Register también se han convertido en personajes regulares para la próxima temporada, junto con Frances Turner , quien ya se había unido al elenco regular en la segunda temporada.

Fallout es una producción de Kilter Films, con Jonathan Nolan y Lisa Joy como productores ejecutivos. Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner son los productores ejecutivos, creadores y showrunners de la serie, que ha superado los 100 millones de espectadores en sus dos primeras temporadas.

Paul ya conocía bien a Nolan y Lisa Joy por su colaboración en la serie Westworld de HBO. Tras su papel de Jessie Pinkman en Breaking Bad de AMC, por el que ganó varios premios Emmy, Paul consiguió un papel clave en la última temporada de Westworld, lo que finalmente llevó a Nolan y Joy a querer volver a trabajar con él.

De qué trata Fallout

Ambas temporadas de Fallout se encuentran entre las cuatro más vistas de todos los tiempos en Prime Video. Basada en la icónica saga de videojuegos, narra la historia de ricos y pobres en un mundo donde casi no queda nada. Doscientos años después del apocalipsis, los apacibles habitantes de lujosos refugios antiaéreos se ven obligados a regresar al infierno irradiado que dejaron atrás sus antepasados, y se sorprenden al descubrir un universo increíblemente complejo, extrañamente violento y lleno de sorpresas.

La serie está protagonizada por Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan y Moisés Arias.

Todd Howard, de Bethesda Game Studios, también es productor ejecutivo junto con James Altman, de Bethesda Softworks, y Margot Lulick. Amazon MGM Studios y Kilter Films producen en asociación con Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks.