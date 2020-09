San Luis flexibiliza los controles de ingreso a la provincia

La preocupación también se extendió a niveles de los gobiernos de las provincias vecinas ante el inicio de las cosechas, por temor a demoras en la llegada de trabajadores golondrina.

En ese tono, ayer un grupo de productores agropecuarios bloqueó los principales accesos a San Luis en protesta por las restricciones. En tanto, se supo que manifestantes cordobeses, pampeanos, mendocinos, santafesinos y bonaerenses iban a cortar las rutas 7, 8, 30, 20, 188 y 55. Según indicaron, la decisión se relaciona con el reclamo de la habilitación para acudir a sus campos situados en San Luis.

El gobernador Rodríguez Sáa, en tanto, sostuvo que no le iban a “torcer el brazo”, y dijo que la prioridad es el cuidado de la población, aunque sostuvo que su gobierno mantiene disposición al diálogo. Sin embargo, para calmar las aguas, flexibilizó los controles de ingreso a la provincia.

“Hemos sido muy estrictos en cuidar nuestra población. Los cortes de ruta no son la manera de reclamar”, mencionó el mandatario. No obstante, el gobierno anunció cambios en los protocolos. A partir de la próxima semana se permitirá el ingreso a la provincia de quienes posean un PCR negativo realizado en otra jurisdicción o se podrá realizar la toma de muestra para análisis PCR en los puestos fronterizos. El resultado negativo permitirá a la persona circular por hasta 72 horas en la provincia. En el caso de no contar aún con el resultado, el ingresante deberá esperarlo en el domicilio que declare. Pasadas 72 horas se deberá abandonar la provincia u optar por completar un aislamiento de 7 días y realizarse un nuevo PCR.