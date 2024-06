Santa Fe cortó la asistencia a 160 comedores tras detectar irregularidades

Lo decidió la administración de Maximiliano Pullaro en medio de una auditoría que incluye a 800 instituciones. Denunciaron que muchos no brindaban servicios alimentarios o directamente no existían.

El Gobierno de Santa Fe anunció que suspendió el vínculo contractual con 160 comedores y copas de leche al detectar que no cumplían con los requisitos establecidos. En paralelo, la administración de Maximiliano Pullaro realizó las denuncias penales correspondientes.

Al respecto, subrayó que de esos 481 comedores, se suspendieron los convenios con 160 instituciones ya que así como se detectaron comedores e instituciones que trabajan muy bien, lamentablemente, "también nos encontramos con 160 espacios que no no daban el servicio alimentario correspondiente al convenio o no existían, ya que al dirigirnos a las direcciones indicadas hemos encontrado baldíos o espacios vacíos”.

Santa Fe asistencia social.jpg Conferencia: Sergio Basile, Victoria Tejera y Ramón Soques.

Puntualmente, reveló que “otras de las irregularidades detectadas consisten en suplantación de identidad, es decir, personas que debían tener una tarjeta institucional y no la tenían”.

Por último, la funcionaria comentó que en febrero, marzo y abril la gestión de Pullaro hizo más de 10 presentaciones ante la Justicia provincial por estas situaciones, y anticipó que en los próximos días realizarán una nueva.

A su turno, el secretario de Desarrollo Territorial de Santa Fe, Sergio Basile, destacó el "gran esfuerzo" del Gobierno provincial "para aumentar las partidas en las políticas alimentarias incrementándolas en más del 80%".

"Así, mejoramos la calidad en los módulos (cada uno contiene aceite, arroz, fideo, lenteja, polenta, yerba, azúcar, leche y lata de tomate), incorporando más cantidad de alimentos. En lo que va de 2024, ya compramos 100.000 módulos”, lanzó.

"Optimización de recursos"

También puso el acento en que “nunca se cortó el diálogo ni el acompañamiento alimentario con las instituciones” y que se buscará "completar la auditoría lo antes posible para tener un diagnóstico completo que nos permita tomar nuevas medidas que hagan a la transparencia". instituciones que hacen muy bien las cosas”.

“Hasta el momento se recuperaron más de $ 100 millones; eso hace a la reinversión en el sistema alimentario que nos permite generar altas en toda la provincia”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales, Ramón Soques, aseguró que “el cierre de espacios que presentaban irregularidades redundó en la optimización de los recursos lo cual permitió incorporar 103 nuevos convenios con organizaciones sociales que trabajan con comedores".

"Con quienes hacen las cosas mal, somos contundentes. No venimos a hacer una 'caza de brujas', venimos a ser eficientes el sistema y a mejorar esta red”, cerró.

La noticia llega en medio del escándalo con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, por el acopio de miles de kilos de alimentos destinados a ayuda social en galpones estatales a cargo de su cartera.