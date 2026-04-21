Crisis del transporte en las provincias: advierten que el 80% de las empresas tiene problemas para pagar sueldos

La Federación Argentina de Transporte de Pasajeros denunció una "tormenta perfecta" por la suba del gasoil, la deuda estatal y la caída de la demanda. En Corrientes, Chaco, Santa Fe, Catamarca y Jujuy ya hay suspensiones de choferes de colectivos, reducciones de servicios y conflictos salariales.

El sistema de transporte público de pasajeros en las provincias atraviesa una crisis sin precedentes que podría desembocar en una paralización generalizada , si el rumbo no se revierte. Según denunció la Federación Argentina de Transporte de Pasajeros (FATAP), el 80% de las empresas del interior se encuentra en una situación crítica que les hace difícil hacer frente al pago de los salarios, casi todos los meses.

En un comunicado de alerta, el presidente de la entidad , Gerardo Ingaramo, describió el escenario como una "tormenta perfecta" . El detonante principal fue el aumento del 35% en el precio del gasoil, que pasó de $1.500 a $2.000 el litro en YPF, un costo que no está reconocido en las tarifas actuales. "Esto no está reconocido en las tarifas, entonces hay menos servicios, hay menos frecuencias", explicó Ingaramo en declaraciones a una radio de Córdoba.

A la suba de combustible se le sumó la deuda millonaria del Gobierno que estuvo a punto de provocar un paro nacional del sector hace dos semanas y que se neutralizó, a borde de la medida de fuerza, porque la Casa Rosada se comprometió a girar parte de los fondos. En paralelo, autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación se reunieron con representantes de las empresas de transporte automotor de pasajeros para avanzar en la "reestructuración del sistema".

Una fuente del empresariado señaló que no habría disposición de las autoridades de incrementar los subsidios, pese a las subas de casi todos los insumos claves para cumplir con los servicios. "Salimos con la sensación de que se viene un debate áspero", sostuvo este empresario. En este encuentro participaron los representantes de las cinco entidades del sector (AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP).

Las cámaras advirtieron que estos encuentros "no implican soluciones inmediatas" y mantienen su reclamo por cambios en el esquema de costos, ya que la estructura oficial reconoce el gasoil a $1.744 por litro, mientras que el precio real de mercado oscila entre $2.100 y $2.444.

Señales de crisis

La situación ya genera consecuencias concretas en distintas provincias. En Corrientes, las empresas ERSA y Transporte San Lorenzo suspendieron sin goce de haberes a 23 choferes de colectivos por 30 días, alegando la crisis económica que atraviesa la actividad. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se reunirá este miércoles con los empresarios para intentar revertir la medida, aunque el gremio ya se encuentra en estado de alerta ante el impacto de la decisión.

En Chaco, el gobierno logró prorrogar por seis meses la salida de la empresa ERSA del sistema de transporte de Resistencia, que estaba prevista para el 30 de abril y que se debe a la caída de la actividad, según la firma. El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, confirmó que se solicitó ese plazo para "ordenar la transición" y evitar una ruptura abrupta del servicio en las siete líneas que opera la firma.

santafe Por la reducción de servicios de ómnibus en Santa Fe, los usuarios deben esperar más tiempo que el habitual.

En Santa Fe, las empresas confirmaron una drástica reducción de servicios urbanos. El ajuste implicará una disminución del 10% en los horarios pico y entre el 30% y 40% en el resto del día, lo que generará mayores tiempos de espera para los usuarios. Desde la Federación de Transportadores por Automotor de Pasajeros señalaron que el sistema opera "al límite".

En Catamarca, la crisis salarial ya provocó dos paros en abril. Tras una huelga de 48 horas la semana pasada, la UTA había anunciado un nuevo paro por 72 horas a partir de la medianoche de este último lunes 20 por la falta de pago de los sueldos de marzo. Si bien la medida fue levantada en las últimas horas, luego de que varias empresas comenzaran a regularizar los haberes adeudados, persisten dudas sobre el funcionamiento de la firma El Nene, cuya situación salarial aún no está resuelta.

En Jujuy, la Cámara de Transporte Automotor de Pasajeros advirtió que el sistema atraviesa "un momento límite" y confirmó que las empresas ya están reduciendo frecuencias ante el fuerte aumento de costos. "Cada empresa ya está reduciendo lo que pueda. Esa es la realidad", señaló Guillermo Ruiz, representante de la entidad. Según explicó en una entrevista, los pagos de subsidios están demorados cerca de tres meses desde Nación y entre 30 y 60 días desde el gobierno provincial. "No está rindiendo las recaudaciones para reponer el tanque al final de la jornada. Por eso cada empresa junta horarios, anula refuerzos, saca los colectivos cuando hay menos gente, pero estamos corriendo un riesgo de paralizar algunos servicios", agregó Ruiz.

El costo real del boleto promedio en el interior del país ronda los $2.300, una cifra que en muchos casos resulta imposible de cobrar por la imposibilidad de los usuarios de afrontarla. A esto se suma una caída del 30% en la cantidad de pasajeros y un 15% de gratuidades detectadas a través del sistema SUBE, que impactan directamente en la ecuación económica de las empresas, según la FATAP. Por ello, del resultado del diálogo con la Nación dependerá que este escenario no se profundice.