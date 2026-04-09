Intendentes de la Federación Argentina de Municipios marchan a Economía para exigirle a Luis Caputo la restitución de fondos

El ente, que nuclea a 500 jefes comunales de todo el país, irá el martes al Palacio de Hacienda para entregarle un documento al ministro. Reclaman la devolución de giros retenidos por Nación y advierten que algunos alcaldes no pueden costear el viaje a Buenos Aires.

Los intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) decidieron dar un paso más en su pulseada con el Gobierno nacional: el martes 14 marcharán al Ministerio de Economía para entregarle personalmente un documento al ministro Luis "Toto" Caputo en el que le exigirán que el Estado reactive la transferencia de fondos a las provincias y municipios. El gobernador Axel Kicillof podría participar de la firma del escrito.

La medida se resolvió tras un encuentro por zoom llevado a cabo de urgencia este miércoles, a partir de la convocatoria del presidente de la entidad y jefe comunal de La Matanza , Fernando Espinoza , en el que participaron referentes de las 500 municipalidades que integran la federación, de todas las provincias del país.

"Ya no se acerca la catástrofe, sino que ya estamos en plena catástrofe" , resumió uno de los participantes del cónclave virtual consultado por Ámbito , en referencia a los propios comunicados que la FAM había emitido en los últimos meses, donde advertía que el colapso era inminente. El diagnóstico, según coincidieron los asistentes al encuentro, fue unánime: la situación es crítica y la prioridad, en muchos distritos, es garantizar la comida .

“Lo que vivimos hoy en los barrios no tiene precedentes, y Fernando (Espinoza) fue el primero en leer que ya no hay margen para diagnósticos pasivos” , completaron los jefes comunales. Según realtaron, fue el intendente de La Matanza quien tomó la iniciativa de convocar de forma inmediata para federalizar el reclamo: “Fernando tiene el termómetro de lo que pasa en el Conurbano, pero en la videollamada quedó claro que el interior está igual de asfixiado . Él fue quien sintetizó la indignación generalizada por el abandono de las rutas, la paralización de la obra pública y, sobre todo, la emergencia alimentaria”, señalaron.

“No se trata solo de gestionar recursos, sino de defender la autonomía municipal ante un ajuste que es pura incompetencia. Espinoza planteó que el martes 14 debemos estar todos en la puerta de Economía. Creemos en la gestión y en la respuesta directa al vecino, y si el Ministro no nos escucha en sus oficinas, nos va a escuchar en la calle, porque los municipios son la primera línea de fuego y hoy están ardiendo”, resaltó un alcalde del interior.

La estrategia, señalaron, busca pasar de la queja individual a una acción política coordinada. “Se propuso dejar de contar monedas en soledad y marchar juntos para exigir respuestas. No dogmatizamos sobre el Estado, pero sí creemos que un Estado inteligente no puede abandonar a su pueblo a la lógica del mercado mientras las intendencias se hacen cargo de lo que Nación suelta”, apuntaron.

La decisión de ir directamente al palacio de Hacienda, explicó el vocero, responde al hartazgo acumulado tras meses de comunicados ignorados por la Casa Rosada. "El gobierno nacional desoyó los diferentes pedidos de la FAM, donde se pidió mil veces reunirse, que los reciban y que devuelvan los fondos destinados a los municipios", señaló la misma fuente. Ante ese silencio, los intendentes optaron por presentarse sin cita previa.

Si bien algunos jefes comunales -en especial los del sur del país- no participarán de la convocatoria, formarán parte del documento que se presentará en el ministerio.

El cuadro que describieron los intendentes en el encuentro es transversal a todo el país, aunque con matices. Los distritos industriales del Conurbano y los del interior que sufrieron cierres de empresas sienten con mayor fuerza la caída de ingresos. En las zonas agropecuarias, el campo amortigua en parte el golpe, aunque la incertidumbre económica también genera inquietud. Un denominador común, en cambio, atraviesa a todos: la caída de los recursos que llegan desde Nación impacta directamente en las transferencias a las comunas, y la retracción del consumo hunde la recaudación de tasas municipales.

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Algunos jefes comunales describieron públicamente la situación de sus distritos; otros prefirieron hacerlo en reserva. Un intendente opositor del interior con varios mandatos al frente de su municipio aseguró que nunca había enfrentado un escenario tan preocupante y aguarda con expectativa el desembolso de la primera cuota del Fondo para Municipios aprobado por la Legislatura bonaerense, que debería acreditarse antes del 30 de abril. Esos recursos, explicó, serían clave para afrontar el pago del medio aguinaldo de julio.

La masa salarial, en el límite

Aunque ningún alcalde admite públicamente que el pago de sueldos esté en riesgo, varios reconocen en privado que esa posibilidad es una preocupación constante. Quienes integran el oficialismo provincial coincidieron en que cualquier ingreso extraordinario se destinará principalmente a cubrir la masa salarial.

Desde la FAM recordaron que los municipios sostienen servicios esenciales para la vida cotidiana -limpieza urbana, transporte, saneamiento, atención primaria de la salud, políticas sociales y culturales- y que esa función está respaldada por la autonomía municipal establecida en el artículo 123 de la Constitución Nacional. Sin los recursos necesarios, advierten, esa autonomía se vuelve letra muerta.