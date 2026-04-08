Bonos alimentarios, recortes y alerta por el aguinaldo: la caída de fondos suma presión a los intendentes

La merma en la coparticipación tiene su correlato en los municipios. Desde los cuatro puntos cardinales del país advierten por el deterioro de la situación social. La mora sobre los impuestos, un problema que se avecina.

Intendentes de todo el país se reunieron la semana pasada en Paraná. El gobernador Rogelio Frigerio pasó al cierre del encuentro.

La merma de fondos coparticipables a las provincias y la caída de la recaudación tienen su correlato en los municipios, donde el escenario es cada vez más delicado. De norte a sur del país, los intendentes advierten por el impacto en el territorio en cuestiones como transporte, empleo y pagos de salarios , mientras comienza a asomar en el horizonte el medio aguinaldo de junio.

La semana pasada, una reunión del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) en Paraná dejó como saldo un duro pliego de reclamos a Nación y una advertencia por elevación a los gobernadores. Los alcaldes denunciaron " asfixia financiera crítica" por parte de la Casa Rosada, reclamaron distribuir el impuesto a los combustibles y aseguraron que sus gestiones "sostienen lo que Nación abandona", dando cuenta del repliegue del Estado en distintas competencias.

El diagnóstico fue compartido por jefes comunales de toda la Argentina, indistintamente de sus banderías políticas. Casi en paralelo a la cumbre, Sauce de Luna , un pequeño distrito de Entre Ríos, fue noticia, cuando su jefe comunal, Alcides Alderete , anticipó que pagará parte de los sueldos de la función pública con bonos alimentarios.

“No llegamos a pagar todos y la única forma es proponer un bono para no hacer el uso de la frazada corta: o nos tapamos la cabeza o nos destapamos los pies”, justificó Alderete en declaraciones radiales. Explicó, además, el alto nivel de dependencia de su terruño a la coparticipación provincial, que aún así no alcanza para abonar los salarios.

Desde una alcaldía detallaron a Ámbito que "los municipios más chicos son lo que tienen más problemas, porque dependen mucho de la coparticipación. No tienen una gran recaudación propia por pago de tasas, lo que los hace depender casi exclusivamente de las provincias". No fue el único caso en Entre Ríos. A mediados de marzo, la comuna La Providencia anunció un shutdown a la estadounidense y dejó de prestar servicios públicos por una semana.

Así las cosas, el gobernador Rogelio Frigerio recibió este martes a la liga de intendentes del PJ, quienes le acercaron un pliego de reclamos por fondos. Distribución de los Aportes del Tesoro Nacional a los Municipios de acuerdo a la fórmula de coparticipación; otorgamiento equitativo de Aportes No Reintegrables a aquellos municipios que acrediten fehacientemente su necesidad y otorgamiento equitativo de Adelantos de Coparticipación a aquellos municipios que acrediten fehacientemente su necesidad, independientemente de su pertenencia política, son algunos de los puntos planteados.

Frigerio intendentes Rogelio Frigerio recibió a intendentes peronistas de Entre Ríos, quienes expresaron su preocupación por el derrumbe de fondos.

La crisis golpea a los municipios y presiona a intendentes

La sangría no es exclusiva del litoral. El presidente del Foro de Intendentes de Salta, Marcelo Moisés, expresó su inquietud por el derrumbe de la coparticipación y la afectación de toda la provincia.

"Hace siete meses que viene cayendo la coparticipación. Hoy muchos están pagando sueldos con la coparticipación y con lo poco que recaudan ayudan en lo social", afirmó a Radio Salta, al tiempo que advirtió por el precio de las naftas: "Hoy el combustible es uno de los gastos más importantes que tenemos para poder garantizar los servicios".

A la caída de los giros y la parálisis de la obra pública, se suma otro problema: la morosidad y el nivel de endeudamiento de las familias, que no solo preocupa a empresas y bancos, sino también a los alcaldes. "Ante la falta de plata, lo primero que dejás de pagar son los tributos que no generan cortes de servicios. El agua, por ejemplo, que es un derecho universal; o la recolección de basura. El recolector va a seguir pasando. Esa es la preocupación hacia los próximos meses", comentaron desde una municipalidad.

"Somos gobiernos de proximidad, no nos podemos correr de nuestras prestaciones básicas. El Gobierno se empeña en la guerra por las tasas municipales, y es hábil en eso, pero la presión fiscal es entre el 80% y el 90% nacional y provincial", completaron.

Intendentes COFEIN El Consejo Federal de Intendentes se reunió la semana pasada en Entre Ríos.

Atentos al escenario, el Ente de Municipios y Comunas de Córdoba -que nuclea a jefes comunales de la provincia- presentó un pedido de audiencia con el gobernador Martín Llaryora, ante la "creciente preocupación por la falta de comunicación entre la mesa ejecutiva del Ente, la mesa Provincia-Municipios y los distintos ministerios del Gobierno provincial".

El texto, que lleva firma del jefe comunal de Almafuerte y presidente del espacio, Rubén Dagum, advierte que el contexto actual que atraviesa nuestro país "impacta de lleno en las gestiones locales, y los municipios y comunas no somos ajenos a esta realidad. En este escenario resulta indispensable fortalecer los canales de diálogo institucional". Los alcaldes, además, remarcaron que la coparticipación a sus terruños cayó más del 20% en los últimos meses.

La situación se repite también en la provincia de Buenos Aires, con foco en el conurbano, área siempre sensible a los vaivenes económicos. El intendente de Morón, Lucas Ghi, advirtió al canal Net que percibe un momento de "implosión social", en referencia a situaciones que tienen que ver con violencia familiar, desborde por angustia, depresión, consumo de fármacos, de distintas sustancias, permitidas o no permitidas, peleas intrafamiliares, comunitarias.

"Se está dando como una situación de crispación al interior de cada seno familiar que todos los días nos encontramos con escenas muy complejas", evaluó sobre el deterioro del tejido social. En un encuentro reciente, Axel Kicillof recibió a 60 intendentes de distintos partidos políticos y les prometió coparticipar los fondos que logre recuperar por las diversas demandas que le inició al Gobierno nacional.

El extremo austral del país no permanece ajeno a las dificultades. Esta semana, gremios municipales de Ushuaia se movilizaron en reclamo de "respeto a la autonomía municipal", una marcha que tuvo como trasfondo la pelea por fondos con el gobernador Gustavo Melella y que fue respaldada públicamente por el alcalde Walter Vuoto, quien rompió la alianza con el mandatario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WalterVuotoTDF/status/2041551530159964497&partner=&hide_thread=false BASTA DE RETENER LOS FONDOS DE USHUAIA



Hoy una multitud de trabajadores y trabajadoras salió a la calle en nuestra querida Ushuaia para hacerse escuchar.



La Provincia nos debe más de 12.000 millones de pesos. Plata que ya llegó de Nación.



¿Dónde está esa plata?

La… pic.twitter.com/i5S7LEX14C — Walter Vuoto (@WalterVuotoTDF) April 7, 2026

"Basta de retener los fondos de Ushuaia. La Provincia nos debe más de 12.000 millones de pesos. Plata que ya llegó de Nación. ¿Dónde está esa plata? La respuesta es clara: se la gastaron. La usaron irresponsablemente", denunció el jefe comunal en duros términos, al tiempo que aseguró que en el municipio hay "atrasos en salarios, problemas en el transporte y un sistema de salud que necesita respuestas urgentes". Pidió, además, por una "ley de goteo", con transferencia automática y sin discrecionalidad".

Las alarmas que llegan desde todo el país no pasaron desapercibidas en la Casa Rosada, que este lunes oficializó adelantos por coparticipación federal por $400 mil millones para 12 provincias en un intento por auxiliar a los mandatarios -principalmente dialoguistas- ante una coyuntura delicada, que incluye cierre de empresas y caídas del consumo y de la recaudación, entre otros ítems. Fue, además, un guiño para los gobernadores en la antesala del debate en Diputados por las modificaciones a la ley de Glaciares.