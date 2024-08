Tierra del Fuego pedirá a la Justicia la disolución de la empresa a cargo del radar británico

Andrés Dachary.jpg El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary.

Al respecto, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, sostuvo que “los equipos jurídicos de distintas áreas del gobierno provincial han logrado dar este paso significativo para estar más cerca de poner fin a la presencia de LeoLabs en el ámbito de nuestra provincia”.

A su vez, el funcionario especificó que a partir de esta acción “se procederá con la intimación definitiva para el desarme de la infraestructura presente en la estancia “El Relincho”, como así también con la pérdida de la personería jurídica de la empresa en cuestión mediante la presentación de una demanda judicial para tal fin.

"Esto responde a la necesidad de desactivar la amenaza que supone la propia empresa como así también para desarmar la infraestructura que se ha montado a pocos kilómetros de la ciudad de Tolhuin", señaló el gobierno fueguino.

La polémica por el radar británico en Tierra del Fuego

En julio se conoció que la compañía de emprendimientos satelitales LeoLabs, inscripta en dependencias británicas, anunció la firma de un contrato con el ministerio de Defensa del Reino Unido para el desarrollo de la primera constelación de satélites de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en órbita terrestre baja (LEO, sigla en inglés derivada de "low earth orbit").

La controversia arrancó en 2023, cuando LeoLabs Limited instaló una estación terrena satelital en la estancia El Relincho del municipio de Tolhuin en Tierra del Fuego, con el propósito de monitorear el tránsito de objetos y satélites en la órbita terrestre baja. El proyecto fue objetado por el gobierno de Alberto Fernández y se desactivó en vista de su implicancia con la cuestión Malvinas.

Esta situación deja sin ningún fundamento a las actuaciones que la empresa perseguía en su intención de que se reconsideren las medidas tomadas por el Gobierno de Tierra del Fuego. — Gustavo Melella (@gustavomelella) July 19, 2024

En febrero, el gobierno de Tierra del Fuego había enviado una nota al ministro de Defensa, Luis Petri, solicitando el “temperamento a seguir a la luz de la existencia de hechos nuevos, todo ello de conformidad de la Directiva de Política de Defensa Nacional -Decreto 427/2021, en salvaguarda de la seguridad nacional y resguardo de nuestra soberanía nacional”.

El pedido del gobernador Gustavo Melella se refería a un cambio societario y nueva inscripción en el registro fueguino de dos sociedades ahora estadounidenses: LeoLabs US Holding Inc y Leo Labs US Ventures Llc, ambas con domicilio en Delaware para gerenciar la operación del desactivado radar satelital.

La administración fueguina sostiene que se trata de un maquillaje societario para eludir el origen británico de la compañía.