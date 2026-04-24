Axel Kicillof asumió la conducción del PJ bonaerense y llamó a "ponerse de acuerdo en puntos comunes"

El gobernador encabezó la primera reunión del Consejo Provincial en La Plata, donde se formalizaron las autoridades partidarias, se lanzó una campaña de afiliación y se aprobó un comunicado que repudia la condena a Cristina Kirchner y exige fondos nacionales para la provincia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , formalizó este viernes su conducción al frente del Partido Justicialista bonaerense en la primera reunión del Consejo Provincial , celebrada en el sexto piso del edificio partidario de la calle 54 entre 7 y 8 de La Plata . "Hemos demostrado madurez, hemos demostrado responsabilidad" , afirmó al finalizar el encuentro y completó: "No hay sector que no crea que es fundamental poner de pie y poner a funcionar el partido justicialista provincial" .

El Consejo aprobó además un comunicado que respalda el reclamo del gobierno provincial contra lo que entienden es un desfinanciamiento de parte de la Nación y señala que la provincia aporta el 40% de los recursos nacionales pero recibió apenas menos del 7% de lo recaudado en el primer trimestre del año, y denuncia recortes en el SAE, el Plan Remediar, el FONID y los comedores comunitarios.

A la vez, en el texto se repudió la condena a la expresidenta Cristina Kirchner –a quien el documento califica de víctima de una "proscripción"– y reclama también por la situación del exministro Julio De Vido . Además, convoca al peronismo a sumarse a la marcha del 30 de abril a Plaza de Mayo junto a la CGT.

Comunicado PJ - abril 2026

El mandatario llega a la conducción del PJ bonaerense en un contexto de fuerte reconfiguración interna del peronismo, marcado por tensiones con el kirchnerismo y discusiones abiertas sobre el liderazgo de cara a 2027. El gobernador reemplaza a Máximo Kirchner al frente del partido tras un acuerdo que reordenó la estructura formal, aunque las diferencias entre los distintos sectores siguen latentes.

Ese entendimiento también definió el nuevo esquema de autoridades en el PJ bonaerense, el distrito partidario más grande del país, con 1.151.640 afiliados: la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, fueron designados como vicepresidentes, mientras que el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quedó al frente de la Secretaría General y el jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, a cargo de la Junta Electoral partidaria.

El clima interno y la unidad como consigna

Al salir de la reunión, en un breve contacto con la prensa, Kicillof subrayó que "lo que hicimos hoy es ponernos de acuerdo en puntos comunes" y que todos los sectores acompañaron la declaración conjunta. "Por más que uno quiera encontrar permanentemente divisiones, no hay sector que no crea que es fundamental poner a funcionar el partido", sostuvo. Destacó que "vi un espíritu de cooperación, un espíritu para contribuir" y que el resultado fue "una declaración conjunta de todos los sectores". Sobre el proceso electoral, fue escueto: "Lo que quedó muy claro es que el peronismo de la provincia de Buenos Aires es un factor central de la oposición hoy a nivel nacional."

"Como presidente del partido, les he instruido a los consejeros y secretarios que cada vez que vayamos a recorrer la provincia, una de las paradas obligadas sea en la sede municipal del partido", anticipó, en referencia al vínculo que busca construir con los 135 distritos.

PJ bonaerense

Sobre el proyecto oficialista para eliminar las PASO, el gobernador prefirió la cautela: "No puedo expresarme en este ámbito porque no lo haría en representación de todos los sectores". Aclaró que están estudiando la posición en diálogo con legisladores nacionales, "para ver si se puede llegar a una expresión común en los bloques". Sí deslizó que el gobierno de Milei presentó la iniciativa "porque ve una conveniencia", aunque reconoció que no tiene los votos.

Y aprovechó para trazar un diagnóstico de la gestión nacional. "La actividad económica no va a remontar si no mejoran los salarios, si no cuidan el empleo, si no contribuyen a la mejora de la industria y la producción", advirtió. "Nos dijeron que se vienen los mejores 18 meses y a los dos días se publicó el EMAE, hablando de una caída que no habían anticipado. No puede anticipar nada." Y fue más directo sobre el impacto social: "La situación económica está haciendo eclosión. Los sueldos no alcanzan, hay pérdida de empleos, cierre de empresas. El que tiene trabajo, como dijo Sujarchuk, no le alcanza; y el que no tiene trabajo, tampoco."

Kicillof también cuestionó el manejo del gobierno ante la suba internacional del petróleo por la guerra en Irán: mientras todos los países toman medidas para amortiguar el impacto, el gobierno de Milei "deja que esto descargue en los bolsillos del que carga nafta". Y sobre las causas judiciales que rodean al oficialismo, fue contundente: "No es tanto si es legal o ilegal, no es exclusivamente si esto es delito o no. El problema es que son unas caraduras. Los que predican sacaron una normativa que decía que no se puede subir ningún pariente de un funcionario a un avión, lo anunció Adorni y se subió con su mujer." Luego aclaró: "No estoy dictaminando, eso lo tiene que hacer la Justicia. Lo que digo es que no le mientan la cara a 47 millones de argentinos".

Kicillof PJ "La actividad económica no va a remontar si no mejoran los salarios, si no cuidan el empleo, si no contribuyen a la mejora de la industria y la producción", afirmó Axel Kicillof.

"Milei es la antipolítica, está en contra de la forma, los formatos de la democracia argentina, de nuestra Constitución Nacional", sostuvo además. "Entre las cosas que la ultraderecha a nivel internacional odia, es a los partidos políticos. Y eso se hace extensivo al radicalismo, al socialismo, a la tradición política argentina, nuestra historia, nuestra cultura y nuestra soberanía".

Julio Alak a cargo de la formación política

El intendente de La Plata, Julio Alak, fue designado Secretario de Formación Política y anunció que el 14 de mayo a las 16 se lanzará un ciclo de cuatro módulos –sobre el mundo, Latinoamérica, la Argentina y el movimiento nacional y popular– en formato presencial y virtual. Recordó que en 2024, cuando Kicillof anunció su participación en una experiencia similar, la inscripción trepó de 7.000 a 14.000 participantes, con alumnos de todas las provincias y casi cien del exterior.

En ese marco, destacó que la reunión permitió formalizar la conducción, nombrar autoridades y lanzar dos iniciativas concretas: una campaña de afiliación –con una aplicación móvil para pre-inscripción ya operativa– y el programa de formación política. Señaló que el partido cuenta con 1.151.640 afiliados y proyectó que con la nueva herramienta digital podría llegar a 1.500.000. Subrayó que la sede platense funcionará como partido de "puertas abiertas", accesible para afiliados, público general y autoridades de los 135 distritos.

PJ bonaerense Julio Alak, Verónica Magario, Axel Kicillof, Federico Otermín y Mariano Cascallares.

Para dimensionar la envergadura del partido, Alak recurrió a una comparación que le había dado el propio gobernador: en Europa, un partido socialista de un Estado puede tener 8.000 afiliados. El PJ bonaerense parte de 1.200.000. "Estamos ante una oportunidad enorme de dinamizar una fuerza gigantesca que tiene amplias posibilidades de llevarlo a la presidencia de la Nación", remató.

A su turno, la vicegobernadora Verónica Magario sumó dos compromisos concretos: acompañar la marcha de la CGT del 30 de abril y respaldar el reclamo de fondos para la provincia, con una movilización de intendentes al Ministerio de Capital Humano prevista para el miércoles próximo, para exigir la restitución de los fondos del SAE y los programas alimentarios.

Los consejeros

En la reunión, un consejero por cada una de las ocho secciones electorales tomó la palabra. Por la Primera, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, trazó un diagnóstico de la crisis social generada por las políticas del gobierno nacional. Por la Segunda, el intendente de Ramallo, Mauro Poletti, habló de un "gobierno nacional cruel" y advirtió que "quieren asfixiar a los municipios para quitarle independencia política". Por la Tercera, Federico Otermín agradeció a Máximo Kirchner por su conducción anterior, reclamó el repudio a la situación judicial de CFK, pidió "cuidar a Axel y a Cristina" y celebró la unidad.

Por la Cuarta, el intendente de Alberti, Germán Lago. Por la Quinta, Fernanda Raverta mocionó para que el Consejo encomiende como consigna la lucha por la libertad de CFK: "Es de buen peronista", sostuvo. Por la Sexta, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, planteó que "no sobra nadie en el peronismo". Por la Séptima habló Liliana Schwindt y por la Octava, Julio Alak.

El clima interno

La reunión se celebró en un momento de fuerte tensión interna. Un día antes, Kicillof había lanzado en Avellaneda el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su propia estructura política de cara a 2027. La semana anterior participó de una cumbre del progresismo en España, donde estuvo con los presidentes Pedro Sánchez, Lula Da Silva y Gustavo Petro donde la fractura peronista quedó expuesta: el senador Eduardo Wado de Pedro también estuvo en Barcelona pero evitó cualquier gesto de respaldo al gobernador.

De regreso al país, un mensaje de la diputada Mayra Mendoza en el chat de intendentes caldeó aún más el ambiente: al desearle la recuperación al ministro de Gobierno, Carlos Bianco –operado de apendicitis en España– le recordó que CFK también había sido operada, pero "presa". Desde La Plata respondieron lacónicos: "No hacemos política aprovechándonos de una situación de salud." Bianco consideró el comentario "poco feliz" y pidió "calmar la interna" porque "la discusión es con el gobierno nacional". El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, por su parte, llamó a dejar atrás "esa tendencia autodestructiva en la cual en algún momento naufragó nuestra fuerza política y derivó en Milei".

Las voces al salir

El ministro Bianco encuadró la asunción de Kicillof en un contexto marcado por "dos derrotas nacionales" del justicialismo, aunque remarcó que el peronismo sostiene una "victoria provincial". Planteó que una de las prioridades será modernizar el partido, actualizar los mecanismos de afiliación y ampliar el padrón, y advirtió que la edad promedio de los afiliados es de 60 años, "lo que demuestra que pasó mucho tiempo desde que se hizo una campaña de afiliación masiva". A título personal, consideró que las PASO son "el instrumento más transparente y amplio" para dirimir candidaturas, aunque aclaró que el tema no está aún en la discusión partidaria provincial.

La diputada nacional Agustina Propato enmarcó la reorganización del PJ como un paso clave hacia 2027 para "recuperar el proyecto nacional" y retener la provincia. No descartó una interna mediante PASO, valoró que haya "muchos candidatos" y sostuvo que el senador Sergio Berni –su esposo– es "el mejor por ser el más preparado y más patriota". También vinculó el debate político con la situación judicial de Kirchner y llamó a construir consenso en torno al reclamo de "Cristina libre".

La jefa de asesores de la Gobernación, Cristina Álvarez Rodríguez, destacó que se formalizó la conducción de Kicillof, se nombraron las primeras autoridades y se presentó la campaña de afiliación. Señaló que la app ya está operativa y que todo estará disponible en la web "a partir de esta reunión".

La intendenta en uso de licencia de Quilmes y diputada provincial, Mayra Mendoza, afirmó que "el peronismo siempre es la salida para devolver la dignidad a la vida de las personas" y remarcó que el Consejo asumió el compromiso de trabajar por "Cristina libre" como objetivo político. "No es un lema o un concepto vacío, ni un planteo de fanáticos. Tiene que ver con que podamos recuperar una justicia independiente en la Argentina", señaló.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, subrayó que el objetivo común es volver a un gobierno nacional peronista y destacó la importancia de "priorizar los puntos de acuerdo por sobre las diferencias", con ejes compartidos en el desarrollo industrial y un Estado presente.

Con las autoridades formalizadas y la campaña de capacitación y de afiliación en marcha, el PJ bonaerense intentó demostrar este viernes que puede ordenarse hacia adentro mientras pelea hacia afuera. Si lo logra, es otra historia.