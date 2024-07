Tierra del Fuego rechazó la iniciativa del Reino Unido para extraer petróleo en Malvinas y denunció una violación al derecho internacional

La medida impulsada por el Reino Unido tomó notoriedad pública esta semana y busca que los isleños elijan, entre el 24 de junio y el 5 de agosto, si desean o no propiciar le expropiación petrolífera en áreas linderas a la Isla Soledad y la Gran Malvina.

"No permitiremos que el Reino Unido y la empresa israelí Navitas -sancionada y que ha hecho caso omiso de las intimaciones gobierno nacional- avancen con esta acción unilateral, violatoria de la resolución 31/49 de la #AGNU y de la normativa nacional y provincial vigente", protestó el mandatario, quien tiene bajo su jurisdicción a las Islas Malvinas.

En ese sentido, el gobernador austral sostuvo que "así como hicimos con todas las empresas que pretendieron realizar acciones en Malvinas sin nuestra debida autorización como legítimas autoridades provinciales, procederemos de igual modo y haremos uso las herramientas legales a nuestro alcance en pos de nuestros derechos".

A la vez, Melella aseguró que de permitir este avance "estaríamos ante un inusitado perjuicio económico y un inminente daño ambiental que puede impactar no solo en Malvinas sino en toda la Región".

"Apelaremos al acompañamiento y repudio de los organismos pertinentes, regionales y multilaterales, para frenar esta afrenta que configura una disposición a largo plazo de recursos no renovables de todas y todos los argentinos", finalizó el jefe provincial.

El mensaje de Melella fue retuiteado por Pablo Blanco, senador nacional por Tierra del Fuego de la Unión Cívica Radical (UCR).

En la misma senda, la senadora Cristina López, de Unión por la Patria (UP), consideró que "la decisión del Reino Unido de extraer petróleo en Malvinas es una nueva violación a nuestra soberanía". "Desde Tierra del Fuego denunciamos la inacción de Javier Milei en defensa de nuestros recursos naturales. A Diana Mondino la seguimos esperando para que nos brinde explicaciones", protestó López.

La exposición de Diana Mondino sobre Malvinas en la ONU

Semanas atrás, la canciller Diana Mondino expuso ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Allí expresó: "Han pasado ya 191 años desde el inicio de la ocupación ilegal de las Islas por parte del Reino Unido. El tiempo transcurrido no ha disminuido en nada la validez de nuestro reclamo ni modificado nuestra convicción de que esta prolongada controversia debe solucionarse pacíficamente, a través de negociaciones bilaterales".

Al respecto, manifestó que "esta población no ha estado sometida, dominada o subyugada por una potencia colonial ni constituye una población étnica y culturalmente distinta de la potencia ocupante (...). El objeto de la descolonización no es la población, con quienes no tenemos diferencias, sino el territorio".

En ese marco, la canciller expresó la importancia de llevar a cabo negociaciones "teniendo en cuenta las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas" y también "los intereses de los habitantes de las Islas".