Islas Malvinas: Gobierno ratificó el reclamo ante la ONU y planteó una "relación madura" con el Reino Unido

Al comienzo de su discurso, Mondino señaló que "han pasado ya 191 años desde el inicio de la ocupación ilegal de las Islas por parte del Reino Unido. El tiempo transcurrido no ha disminuido en nada la validez de nuestro reclamo ni modificado nuestra convicción de que esta prolongada controversia debe solucionarse pacíficamente, a través de negociaciones bilaterales".

diana mondino iaef.jpg Diana Mondino señaló su intención de tener "una relación madura" con Estados Unidos. IAEF

Y argumentó: "Esta población no ha estado sometida, dominada o subyugada por una potencia colonial ni constituye una población étnica y culturalmente distinta de la potencia ocupante (...). El objeto de la descolonización no es la población, con quienes no tenemos diferencias, sino el territorio".

En ese marco, la canciller expresó la importancia de llevar a cabo negociaciones "teniendo en cuenta las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas" y también "los intereses de los habitantes de las Islas".

Diana Mondino se reunió con empresarios estadounidenses en el Council of Americas

En la agenda del lunes, la canciller participó en Nueva York de una reunión con 30 empresarios y líderes de negocios en el marco del Americas Society/Council Of Americas (AS/COA) y defendió las reformas económicas llevadas adelante por Javier Milei, informaron desde el Palacio de San Martín.

El encuentro de trabajo con diversos referentes del sector privado se desarrolló en la víspera de la exposición que Mondino realizará este martes frente al Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, junto a peticionarios argentinos y británicos y otras autoridades nacionales.